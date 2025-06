Pedro Pascal, il sosia che ha vinto il contest a New York è davvero identico alla star di The Last of Us

In occasione della festa del papà, che negli Stati Uniti si è celebrata ieri, uno dei "daddy" più amati del cinema e della televisione è stato omaggiato a New York: Pedro Pascal.

Per le strade del Lower East Side si è tenuto un concorso per sosia di Pedro Pascal, dove i fan hanno incoronato Pedro #5, il papà di Brooklyn George Gountas, per la maggiore somiglianza con la star di The Last of Us e tra non molto al cinema con il reboot de I Fantastici 4.

Anche Gountas lavora in realtà nel settore televisivo: è il designer delle luci del Daily Show. Secondo il New York Post, Gountas, che è stato trascinato al concorso dalla moglie Jenny Gania, ha vinto 50 dollari e una fornitura annuale di burritos per gentile concessione del ristorante messicano Son Del North.

Pedro #5, il sosia che ha vinto il contest, George Gountas

La somiglianza notata dopo l'uscita de Il Trono di Spade

Il trono di spade: Pedro Pascal e Indira Varma in una scena dell'episodio Two Swords

"È iniziato quando è uscito Il Trono di Spade la prima volta, è stato allora che l'abbiamo sentito per la prima volta", ha raccontato Gania. "Poi anche alcuni ragazzi hanno iniziato a notarlo, così, quando abbiamo visto questo [concorso], ho pensato: 'È la festa del papà. Devi andarci. Sarà il tuo regalo per la festa del papà'. È buffo, perché lui non è neanche sui social media. Ma ora sarà ovunque".

Pedro Pascal nel commercial Apple con Pascal di Spike Jonze

Dopo che Gountas ha battuto altri 30 Pedro che si sono riuniti fuori dal ristorante sotto la pioggia per la gara, la chef e co-proprietaria di Son Del North, Annisha Garcia, ha detto che l'ispirazione è arrivata dopo che Pascal ha affermato nel 2023 che non ci sarebbe buon cibo messicano in città.

"Mi sono detta: 'Come non c'è cibo messicano, buon cibo messicano, a New York?'", ha commentato Garcia. "C'è, e noi siamo qui". Pedro Pascal sarà al cinema, nelle sale italiane, dal 23 luglio con il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe ne I Fantastici 4: Gli Inizi, dove assumerà il ruolo di Reed Richards/Mr. Fantastic.