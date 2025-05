Quella volta in cui Pedro Pascal è apparso in Buffy: il debutto dimenticato dell’attore di The Last of Us

Molto prima di conquistare Hollywood con ruoli iconici come Joel in The Last of Us o il Mandaloriano nell'universo Star Wars, Pedro Pascal mosse i primi passi in TV grazie a una delle serie più amate degli anni '90: Buffy l'ammazzavampiri.

Nel 1999, l'attore - allora ancora accreditato come Pedro Balmaceda - comparve nella première della quarta stagione, The Freshman. Qui interpretava Eddie, una matricola del college che condivide un momento significativo con Buffy durante la sua prima, difficile giornata universitaria.

Chi era Eddie in Buffy l'ammazzavampiri

Buffy conosce Eddie mentre entrambi cercano disperatamente la strada per i loro dormitori alla UC Sunnydale. Smarriti e spaesati, scambiano battute sulle sfide della vita universitaria. La loro conversazione, seppur breve, segna un raro momento di connessione per la protagonista, alle prese con la solitudine e il senso di disorientamento nel suo nuovo ambiente.

Il trono di spade: Pedro Pascal e Indira Varma in una scena dell'episodio Two Swords

Ma quella piccola parentesi di normalità si spezza bruscamente: poco dopo, Eddie viene rapito da un gruppo di vampiri guidati da Sunday, trasformato e usato per depistare chiunque lo cercasse. La sua stanza viene svuotata e viene lasciato un biglietto che insinua una fuga per lo stress. Solo Buffy, notando un libro importante che Eddie non avrebbe mai lasciato indietro, capisce che qualcosa non torna.

Eddie riaccende lo spirito da Cacciatrice di Buffy

L'indagine su Eddie riporta Buffy in azione. Dopo un periodo di confusione e smarrimento, la minaccia che grava sul suo nuovo mondo riattiva in lei l'istinto della Cacciatrice. La scoperta di Eddie trasformato in vampiro, e il conseguente combattimento, segnano simbolicamente il ritorno di Buffy al suo ruolo di protettrice.

Nonostante la brevità della sua apparizione, il personaggio di Eddie gioca quindi unruolo chiave nella narrazione: rappresenta il passaggio di Buffy verso una nuova fase della sua vita, dove i pericoli non scompaiono, ma semplicemente si adattano al nuovo contesto.

Un piccolo ruolo per un futuro protagonista

Questo fu uno dei primi ruoli televisivi di Pedro Pascal, ancora agli inizi della sua carriera. L'attore cambierà ufficialmente nome d'arte dopo la scomparsa della madre nel 2000, in suo onore.

Dopo Buffy, la carriera di Pascal si sviluppa tra teatro e apparizioni in serie come Law & Order, The Mentalist, Homeland e Graceland. Il vero salto di qualità arriva però con Il trono di spade, dove il suo Oberyn Martell conquista pubblico e critica. Da quel momento, la sua ascesa è inarrestabile.

The Last of Us 2: Pedro Pascale è Joel

Oggi, Pedro Pascal è una delle figure più richieste dell'industria: dopo The Mandalorian e The Last of Us, interpreterà Mr. Fantastic nel nuovo reboot de I Fantastici 4 targato Marvel.

Quella fugace apparizione in Buffy l'ammazzavampiri è oggi una curiosità apprezzata dai fan dell'attore e della serie. Un piccolo ruolo in una scena memorabile, che ha segnato l'inizio di una carriera straordinaria. In fondo, ogni leggenda ha un punto di partenza, e per Pedro Pascal, è stato proprio in un corridoio del campus di Sunnydale.