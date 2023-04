Pedro Pascal sulla sorella trans: "Ho più bisogno io di lei che lei di me"

In una delle ultime interviste rilasciate Pedro Pascal ha parlato di sua sorella minore Lux descrivendola come "una delle persone più forti che abbia mai conosciuto" e si è soffermato sul loro legame.

Conversando con Esquire, Pedro Pascal ha raccontato che sua sorella trans, più giovane di lui di 17 anni, presto riceverà un M.F.A. alla Julliard. "Ha subito mostrato quale fosse il suo ruolo centrale nella famiglia", ha raccontato Pascal.

Lux, come riportato da Insider, si è rivelata pubblicamente come trans nel 2021 ed è apparsa sulla copertina della rivista spagnola Ya. Nell'articolo pubblicato, descrisse suo fratello come "una parte importante di questo processo", una "guida" e "una delle prime persone a donarle" gli strumenti per dare forma alla sua identità.

Pedro Pascal, Sarah Paulson: "Gli davo la mia paga giornaliera per tirare avanti agli inizi della carriera"

"Non vorrei parlare a suo nome", ha proseguito Pedro Pascal quando gli è stato chiesto come vive sua sorella questo momento storico, sottolineando poi:"Ma lei è ed è sempre stata una delle persone più forti che abbia mai conosciuto".

La star di The Mandalorian ha ammesso: "Il mio lato protettivo è enorme, ma ho bisogno di lei più di quanto lei abbia bisogno di me."

Intanto, la carriera di Pedro Pascal continua a decollare mentre recita in due delle serie più popolari di quest'anno, The Last of Us e The Mandalorian. Secondo molti critici, inoltre, il ruolo nella serie tratta dal videogioco potrebbe portare Pascal a vincere il suo primo Emmy.

Prima però indosserà i panni di Silva recitando al fianco di Ethan Hawke nel western queer di 30 minuti Strange Way of Life, diretto da Pedro Almodóvar. Il film debutterà al Festival di Cannes a maggio.