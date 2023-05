Pedro Pascal sarà il protagonista di Weapons, nuovo film di Zach Cregger, regista di Barbarian

Pedro Pascal sarà il protagonista del film Weapons, il nuovo progetto prodotto da New Line che sarà scritto e diretto da Zach Cregger.

Il regista ha ottenuto un grande successo, di pubblico e critica, con il suo debutto Barbarian.

I primi dettagli di Weapons

Weapons sarà prodotto da Zach Cregger insieme al suo team della produzione composto da Roy Lee di Vertigo, J.D. Lifshitz e Raphael Margules di BoulderLight Pictures.

Barbarian, attualmente ancora a quota 93% di recensioni positive su RottenTomatoes, ha incassato oltre 45 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 4,5 milioni.

Le riprese del nuovo film con star Pedro Pascal dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno e la distribuzione internazionale sarà curata da Warner Bros.

La trama per ora non è stata svelata, ma il lungometraggio viene descritto come un insieme di storie epiche e horror dallo stile narrativo simile a Magnolia, uno dei titoli più apprezzati di Paul Thomas Anderson.

Pedro Pascal, da The Mandalorian a The Last of Us, il papà più amato di Hollywood

L'attore, star di The Last of Us e The Mandalorian, nelle prossime settimane sarà impegnato sul set del sequel del film Il Gladiatore, diretto da Ridley Scott.

Tra i suoi progetti più recenti ci sono anche il corto Strange Way of Life, diretto da Pedro Almodovar, Drive-Away Dolls di Ethan Coen, e Freaky Tales con la regia di Anna Boden.