Pedro Pascal condivide una fan art di Baby Yoda per augurare buon Ringraziamento!

Pedro Pascal, la star di The Mandalorian, ha condiviso una divertente fan art di Baby Yoda per augurare ai suoi follower buon Ringraziamento.

L'attore, che nello show realizzato per Disney+ interpreta il cacciatore di taglie al centro della storia, ha infatti pubblicato su Instagram due immagini ispirate al rapporto tra il mandaloriano e la creatura appartenente alla stessa specie di Yoda che, nonostante abbia 50 anni, viene considerata ancora un "bambino". La fan art mostra il cacciatore di taglie in versione "papà" mentre fa la spesa con Baby Yoda e prepara poi qualcosa di buono da mangiare in occasione del Giorno del Ringraziamento.

I fan di The Mandalorian, ovviamente, hanno apprezzato il gesto e hanno condiviso commenti pieni di entusiamo nei confronti della scelta compiuta da Pedro Pascal.

L'attore, nello show che sarà disponibile in Italia a marzo, interpreta un cacciatore di taglie che, dopo aver compiuto una complicata mmissione, stringe con la creatura che avrebbe dovuto consegnare ai suoi "datori di lavoro" un inaspettato legame. Bisognerà attendere per scoprire quanto accadrà ai due personaggi e se faranno un'apparizione in Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il nono capitolo della saga stellare.