Pedro Pascal, Chris Evans e Dakota Johnson possibili star del prossimo film di Celine Song, The Materialists

Celine Song, dopo l'ottima accoglienza di Past Lives, sembra si occuperà di The Materialists, progetto che potrebbe avere un cast davvero stellare.

Secondo le fonti di Deadline, infatti, tra gli interpreti potrebbero esserci Pedro Pascal, Chris Evans e Dakota Johnson.

Il nuovo film

The Materialists sarà una commedia romantica prodotta da A24 e Celine Song, oltre a occuparsi della regia del film, firmerà anche la sceneggiatura del progetto.

Le riprese potrebbero iniziare in primavera e attualmente Dakota Johnson sarebbe coinvolta nelle trattative, mentre Chris Evans e Pedro Pascal stanno valutando la possibilità di essere coinvolti nel lungometraggio.

La trama non è stata svelata, tuttavia la protagonista dovrebbe essere un'organizzatrice di incontri professionista che inizia una relazione con un uomo benestante, ma prova ancora dei sentimenti per un attore-cameriere senza soldi che ha lasciato in precedenza.

Di cosa parla Past Lives

Potete leggere la nostra recensione di Past Lives. Ispirato da una vicenda accaduta alla regista, il film racconta la storia di Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), due amici d'infanzia profondamente legati che si separano quando la famiglia di Nora dalla Corea del Sud emigra in Canada. Due decenni dopo si ritrovano a New York, dove vivono una settimana cruciale in cui si confrontano sul destino, l'amore e le scelte che segnano il corso della vita, in una storia d'amore moderna e struggente.