Pedro Almodóvar torna alla regia con Strange Way of Life, un progetto western con Ethan Hawke e Pedro Pascal

Pedro Almodóvar ha annunciato che il suo prossimo progetto sarà un western con star Ethan Hawke e Pedro Pascal.

Strange Way of Life, questo il titolo della sua nuova opera, avrà una durata di circa 30 minuti e sarà girato in inglese.

Le riprese di Strange Way of Life, titolo scelto basandosi sulla canzone di Amalia Rodrigues che sarà usata in apertura, dovrebbero iniziare a fine agosto nell'area di Almería, area desertica famosa per aver ospitato le riprese di western classici come quelli diretti da Sergio Leone.

Ethan Hawke e Pedro Pascal avranno la parte di due pistoleri di mezza età e l'approccio alla storia sarà originale, non un omaggio agli spaghetti western. Pedro Almodóvar ha dichiarato: "Non so come sarà, tranne che sarà mio".

Anthony Vaccarello della casa di moda Saint Laurent sarà coinvolto come produttore e costumista, mentre il filmmaker produrrà il progetto insieme al fratello Agustin, grazie alla loro casa di produzione El Deseo.

Le prove si sono svolte via Zoom a causa degli impegni delle due star e il regista ha sottolineato: "So come voglio realizzarlo, ma lo scoprirò meglio durante le riprese".

Pedro ha inoltre ricordato che voleva mettersi alla prova con il genere western già in occasione di Brokeback Mountain, film che aveva abbandonato dopo essere rimasto deluso dalla sceneggiatura di Larry McMurtry e Diana Ossana che secondo lui non era abbastanza forte: "Il rapporto tra questi due ragazzi è animalistico. Era un rapporto fisico. La potenza di quel film arriva quando devono separarsi e Heath Ledger scopre che non riesce a pensare ad andarsene. Quella è una scoperta forte. Ma fino a quel momento è animalistico, e per me era impossibile mostrarlo nel film perché era un progetto hollywoodiano. Non potevi avere due ragazzi che fanno continuamente sesso".

Parlando del nuovo progetto, Almodóvar ha quindi sottolineato: "Potrebbe essere la mia risposta a Brokeback Mountain". Il regista ha anticipato che Hawke sarà uno sceriffo chiamato Jake e Pascal un pistolero chiamato Silva, e i due personaggi vivono ai due lati opposti del deserto, non vedendosi così per 25 anni: "Uno di loro attraversa il deserto per trovare l'altro. Ci sarà uno scontro tra loro, ma la storia è realmente davvero intima. Potrebbe essere romantica. La mascolinità è uno dei temi del film".