Naike Rivelli nuda e sospesa su Instagram: le foto fanno impazzire i fan

Naike Rivelli ha pubblicato alcune foto che la ritraggono completamente nuda per risollevare il morale dei suoi follower in questo periodo.

Nuda su Instagram per la gioia dei suoi follower. Naike Rivelli ha postato alcune foto sexy che hanno rallegrato i suoi fan ed aiutato a riscaldarli nonostante il calo delle temperature.

La quarantena si allunga ed ognuno cerca di combatterla con le armi che ha a disposizione. Le armi di Naike Rivelli sono sicuramente notevoli e lei ce la fa vedere tutte in alcuni scatti senza veli su Instagram. La figlia di Ornella Muti oggi ha 45 anni ben portati. Una delle foto che che ha infiammato il web la ritrae appesa alle ante di un armadio, il lato B scoperto, ed un tatuaggio posizionato che non fa rimpiangere la famosa farfallina di Belen. "Ormai parlo con me stessa" scrive Naike che ha pubblicato anche un'altra foto dove appare nuda appesa ad una finestra, in una posizione yoga, una disciplina che l'attrice ama molto.

I follower sono tutti con Nike Rivelli, con la sua bellezza, tra i vari commenti: "Complimenti sempre al fotografo per la resistenza"; "ma non hai freddo a stare nuda in sto periodo? Io ho freddo con la felpa; Bella e simpatica". Poi arriva qualche commento di critica "Ma ogni tanto, per sbaglio, si veste anche?" scrive un'utente che evidentemente non conosce il pensiero della Rivelli sull'argomento "Sono una nudista, una modella e un essere vivente che adora stare a suo agio con la proprio pelle e niente altro - ha detto di se stessa - È la sensazione più bella e naturale al mondo per me, poter chiudere la porta di casa e svestirmi. È sinonimo di comodità. Nel mio Instagram, posto quello che voglio, seguendo le regole di Instagram, come tutti. Le regole servono".