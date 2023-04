Pechino Express 2023, sesta puntata: ecco chi ha vinto e chi è stato eliminato (VIDEO e FOTO

Ieri su Sky e in streaming su Now abbiamo visto la sesta puntata di Pechino Express 2023, ecco il racconto della tappa attraverso i video e le foto

Giovedì 13 aprile è andata in onda la sesta puntata di Pechino Express 2023, l'adventure game trasmesso da Sky e disponibile in streaming su Now. Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio sono i conduttori di quest'edizione. La sesta tappa di 545 km ha visto i viaggiatori spostarsi da Sibu a Miri. Alla fine i due conduttori hanno aperto la busta nera per svelare il verdetto e la coppia eliminata.

Al giro di boa in Borneo Malese nulla è più come prima: la sesta tappa dell'entusiasmante viaggio di Pechino Express lungo La Via delle Indie è stata segnata dalla decisione di Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio di mescolare le coppie, portando ciascun concorrente a sconvolgere i propri equilibri e a provare a intavolare nuove alleanze, dal momento che buona parte dei 545 chilometri della tappa di questa settimana, da Sibu a Miri, è stata compiuta con le nuove formazioni a sorpresa.

Il traguardo finale poi ha riservato un ballottaggio inatteso, con i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, ancora una volta vincitori di puntata, hanno dovuto decidere se rimandare a casa le Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi) oppure Mamma e Figlio Martina Colombari e Achille Costacurta, optando per l'eliminazione di questi ultimi: la busta col verdetto nelle mani dei conduttori era stavolta più nera che mai, e quindi i due, tra i protagonisti di questa edizione, devono ora far ritorno a casa.

La sesta tappa si è aperta con una sorpresa che, nel tragitto di Pechino Express, è sempre poco gradita: dalla partenza ai piedi del tempio Tua Pek Kong di Sibu fino al Libro Rosso nella città di Mukah, i concorrenti hanno dovuto viaggiare "spaiati", per ricongiungersi solamente al momento di apporre la firma. Sono stati i conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio a mischiare le carte e i concorrenti, creando le seguenti "coppie miste": Joe Bastianich con Totò Schillaci, Federica Pellegrini e Carolina Stramare, Achille Costacurta con Federica Fabrizio, Martina Colombari e Andrea Belfiore, Matteo Giunta con Giorgia Soleri, infine Barbara Prezia e Barbara Lombardo.

Come se non bastasse, i Novelli Sposi - vincitori della tappa precedente - hanno deciso di penalizzare le coppie Andrea-Martina e Achille-Federippi, che sono partite 10 minuti dopo. Prima missione al Kutien Memorial Park, e subito messo alla prova l'affiatamento delle inedite compagini: un membro della coppia doveva ascoltare Puteri Santubong, una delle più celebri canzoni del Sarawak, per insegnarla al nuovo partner prima di sostenere insieme l'esame davanti a un severissimo giudice, dal cui responso dipendeva la possibilità di ripartire o meno.

Dopo una notte trascorsa tra le dimore malesi, circondati dall'affetto dell'accogliente popolazione locale, le coppie miste sono ripartite in direzione Mukah, città tra il mare e i fiumi che vanta una statua dedicata ai gamberi, principale risorsa economica degli abitanti. Joe Bastianich e Totò Schillaci sono stati i primi a raggiungere il Libro Rosso ma hanno dovuto attendere l'arrivo e il ricongiungimento con i rispettivi compagni, e così tutti gli altri: la prima coppia "ufficiale" a firmare è stata dunque quella dei Novelli Sposi, seguiti dai Siculi (Totò Schillaci e Barbara Lombardo) e dalle Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezia).

Sono stati loro a sfidarsi nella prova vantaggio, una sfida a cronometro in cui vinceva chi completava il percorso nel minor tempo possibile: dapprima dovevano recuperare bandiere, ascia e un cesto, poi in autostop fino al villaggio di Kampung Seri Tellian dove dovevano rompere un tronco marcito in acqua per recuperare 10 vermi vivi da portare prima a un giudice e poi indietro a Costantino ed Enzo a Mukah; qui la prova è continuata con l'assaggio di uno spiedino di vermi alla griglia, pietanza locale amatissima, e con l'ultima "disciplina", per la quale dovevano spingere dei tronchi lungo un percorso prestabilito e non semplicissimo. I più veloci sono stati i Siculi, che hanno guadagnato un posto nella classifica finale e penalizzato le Mediterranee, che prima di poter ripartire hanno dovuto imparare la Danza del Bambù.

Al mattino successivo, di nuovo zaini in spalla e corsa verso il Parco Nazionale di Niah, dove il percorso di trekking per raggiungere la Grande Grotta non poteva non nascondere una nuova, pure se semplice, missione. E infine, finalmente, l'ultima parte di questa tappa infinita, con l'appuntamento per tutte le coppie sotto la statua a forma di cavalluccio marino nella città costiera di Miri, melting pot di culture e traguardo conclusivo di puntata.

Poche sorprese sui vincitori di puntata, nuovamente i Novelli Sposi, ma colpo di scena sul resto della classifica: secondi gli Italo Americani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore) seguiti dai Siculi e dalle Mediterranee, quindi ballottaggio finale tra Attiviste e Mamma e Figlio.

Federica e Matteo hanno scelto di eliminare questi ultimi "perché più forti e temibili", e la busta nera nascondeva al suo interno il verdetto di tappa eliminatoria.