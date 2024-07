Cillian Murphy nella prima foto dal set di Steve, nuovo film prodotto per Netflix

Cillian Murphy ha completato il lavoro previsto sul set del suo nuovo film, intitolato Steve, come rivela una foto scattata sul set.

Il progetto è un adattamento del romanzo Shy, scritto da Max Porter, e l'attore premio Oscar è coinvolto inoltre come produttore tramite la sua Big Things Films.

Cosa racconterà Steve

Netflix ha ordinato la produzione del film e si occuperà della distribuzione a livello globale.

Nel cast di Steve ci sarà anche Jay Licurgo (I May Destroy You).

Al centro della trama ci sarà una giornata del preside Steve, protagonista interpretato da Cillian Murphy, e dei suoi studenti in un riformatorio, mentre i personaggi sono alle prese con un mondo che li ha abbandonati. Mentre Steve lotta per proteggere l'integrità della struttura educativa ed evitare la sua imminente chiusura, il protagonista deve lottare anche per mantenere la sua salute mentale. In parallelo si incontra Shy (Lycurgo), un teenager complicato bloccato tra il suo passato e il suo futuro, mentre cerca di riconciliare la sua fragilità interiore con l'impulso all'insegna dell'auto-distruzione e della violenza.

La foto dal set del film

Alla regia di Steve è stato impegnato Tim Mielants e la sceneggiatura è firmata da Porter, che aveva collaborato con Murphy in occasione dell'adattamento teatrale di Grief is the Thing with Feathers e del corto All of This Unreal Time.

Murphy e il ritorno nel mondo di Peaky Blinders

Ora che si sono concluse le riprese di Steve, Cillian potrebbe ritornare nel mondo di Peaky Blinders, che ritornerà sugli schermi con un film. La serie si è interrotta con Tommy alle prese con una resa dei conti che ha portato anche alla morte di suo cugino Michael, interpretato da Finn Cole, e che decide di affidare gli affari della sua famiglia alla sorella Ada, ruolo affidato a Sophie Rundle.

Tom Harper (Heart of Stone), dopo essersi occupato di alcuni episodi della prima stagione, sarà il regista del film con star Cillian Murphy, recentemente vincitore del premio Oscar grazie alla sua interpretazione in Oppenheimer.

Le riprese inizieranno prossimamente e il creatore della serie Steven Knight si occuperà della sceneggiatura.