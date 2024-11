Peaky Blinders: Cillian Murphy ferito e il personaggio di Rebecca Ferguson svelati dalle foto dal set

Il ritorno di Tommy Shelby celebrato dalle prime foto dal set del film su Peaky Blinders diffuse dal Daily Mail, che svelano un Cillian Murphy sporco e ferito insieme alla nuova co-star Rebecca Ferguson.

ieri mattina, 4 novembre, l'inedita coppia è stata avvistata a Manchester, in Inghilterra, intenta a filmare una scena per il film Netflix che vede il ritorno di Murphy nel personaggio che interpreta ormai da tempo, mentre il ruolo di Rebecca Ferguson non è stato svelato.

La scena mostra Tommy Shelby che sale a cavallo col volto sporco di sangue per via di una ferita. A un certo punto l'uomo scende per mettersi a parlare con il personaggio di Rebecca Ferguson, che sfoggia un'inedita chioma nera. Le foto mostrano il volto insanguinato e gli abiti ricoperti di fango; anche i movimenti lasciano intendere che sia ferito, ma per il momento è difficile dire di più.

Le novità di Peaky Blinders

Il film su Peaky Blinders darà una degna conclusione alla serie inglese di successo. Nella pellicola Cillian Murphy se la dovrà vedere con nuovi personaggi, inediti nello show, interpretati da Barry Keoghan, Rebecca Ferguson e Tim Roth. I dettagli di questi personaggi, per il momento, non sono ancora stati svelati.

Stephen Graham, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee e Ian Peck riprenderanno i loro ruoli accanto al Tommy Shelby di Murphy, che sarà ancora il protagonista della storia. Nell'ultima stagione della serie originale, Graham ha interpretato Hayden Stagg, il leader del sindacato dei lavoratori portuali di Liverpool. Rundle è stata invece una colonna portante per tutte e sei le stagioni nel ruolo di Ada, la sorella di Tommy Shelby, così come Ned Dennehy nel ruolo di Charlie Strong, una sorta di zio dei fratelli Shelby. Lee ha interpretato Johnny Dogs, un amico di Tommy, mentre Ian Peck ha prestato il volto a Curly, l'assistente di Charlie.

La trama del film rimane strettamente segreta, ma viene descritta come "un'epica continuazione della pluripremiata saga di gangster, ambientata nelle strade senza legge di Birmingham nel Novecento".