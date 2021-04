PAW Patrol Dino Rescue: nei nuovi episodi arriva Rex, il primo cucciolo disabile

PAW Patrol Dino Rescue arriva oggi 12 aprile sugli schermi di NickJr, il brand a target prescolare di ViacomCBS Italia, e nelle puntate debutterà anche Rex, il primo cucciolo disabile mostrato nell'apprezzata serie animata.

I nuovi episodi saranno svelati in un modo speciale: dal 12 al 18 aprile, il canale NickJr +1, Sky 604, si trasforma infatti nel pop up channel Paw Patrol - Cuccioli in azione e trasmetterà tutto il giorno per 24 ore, tutti gli episodi della serie e ogni sera alle 20:00 ci sarà la premiere dei 4 episodi speciali di PAW Patrol Dino Rescue, prodotta da Nickelodeon e Spin Master .

PAW Patrol Dino Rescue: un'immagine di Rex

Nella serie PAW Patrol Dino Rescue, la PAW Patrol, formata dai simpatici cuccioli a quattro zampe provenienti da Adventure Bay, si recherà a Dino Land dove farà conoscenza con un nuovo personaggio: Rex, un cucciolo esperto in dinosauri affetto da disabilità. Rex, infatti, fisicamente disabile, sarà dotato di una sedia a rotelle per le zampe posteriori che lo aiuterà negli spostamenti, rendendolo così autonomo e in grado di interagire alla pari con gli altri personaggi.

Con l'arrivo di Rex, tutta la squadra dei cuccioli sarà pronta ad affrontare missioni di salvataggio "preistoriche" piene di azione all'interno di un mondo perduto e abitato da dinosauri. "Per ogni occasione noi siamo a disposizione" questo è il famoso motto recitato dai protagonisti e anche in queste nuove avventure non faranno a meno del loro coraggio!