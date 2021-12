Paul Walker, il padre lo ricorda in una commovente intervista: "Illuminava la vita delle persone"

In un'intervista del 2014 con Paul Walker Sr., il padre del compianto Paul Walker, si è parlato di tante cose riguardanti l'attore di Fast & Furious, tragicamente scomparso nel 2013 a causa di un'incidente stradale.

"Paul... Un pezzo di noi se ne è andato, e mancherà per sempre" sentiamo dire a Paul Walker Sr. nel video condiviso sul canale YouTube di Entertainment Tonight pochi giorni fa.

"Ci dicevamo sempre che ci volevamo bene, perché era la verità. [...] Ho dei ricordi meravigliosi. Dico sempre grazie al Signore per avermi dato un ragazzo così meraviglioso, questa persona capace di illuminare la vita degli altri" continua, rivelando che "Lui non amava Hollywood. Non gli piaceva. Per lui era importante essere sinceri con sé stessi, delle persone vere e genuine. Quello che vedevate sullo schermo era Paul".

"Ma io gli dissi una volta 'Paul, immagina quanto triste sarebbe il mondo senza intrattenitori, senza attori, cantanti che rallegrano le nostre giornate. Sii orgoglioso di ciò che fai. Sei in grado di far sentire bene le persone" aggiunge poi.

Prosegue raccontando come venne a sapere della morte del figlio (era in moto a circa 45 minuti da casa quando ha ricevuto la telefonata dal fratello), di come si reca spesso sul luogo dell'incidente per leggere i biglietti e i messaggi che i fan lasciano per Paul, e di quanto affettuoso fosse a sua volta l'attore con la propria figlia, Meadow.

Tra le tante cose di cui parla, non può non soffermarsi a un certo punto sulle co-star di Paul in Fast & Furious, rivelando quanto si volessero bene tra loro: "Paul adorava Tyrese, Ludacris... Michelle, diceva sempre che lei era una delle persone più divertenti con cui uscire. E Vin... Gli voleva davvero bene. Diceva sempre 'Io sono East Coast, lui è West Coast. Lui è un perfezionista, io dico ehi, facciamo un po' gli scemi'".

Il decimo e ultimo capitolo della saga di Fast & Furious è attualmente in fase di sviluppo, e arriverà sugli schermi nel 2023.