Paul Thomas Anderson regista di Anima, corto legato all'album di Thom Yorke!

Paul Thomas Anderson è ritornato alla regia con ANIMA: un cortometraggio musicale con protagonista Thom Yorke. Il progetto debutterà giovedì 27 giugno in tutto il mondo su Netflix e negli Stati Uniti sarà invece proietatto nelle sale IMAX il giorno precedente.

Il breve teaser di ANIMA riporta solo la definizione di one-reeler, ovvero un film, specialmente un cartone animato o una commedia, della durata di 10-12 minuti e contenuto in una bobina di pellicola, particolarmente popolare nell'epoca dei film muti".

Thom Yorke ha realizzato con Paul Thomas Anderson il progetto che accompagnerà l'arrivo del suo nuovo album, intitolato Anima.

Il corto proporrà tre dei brani contenuti nel progetto in vendita dal 19 luglio e di cui è stata condivisa la tracklist ufficiale:

Traffic

Last I Heard (...He Was Circling The Drain)

Twist

Dawn Chorus

I Am A Very Rude Person

Not The News

The Axe

Impossible Knots

Runwayaway

York e Anderson hanno già collaborato più volte in passato: il regista ha diretto dei video musicali per il gruppo Radiohead ed è grande amico di Johnny Greenwood, autore delle colonne sonore di film come Il filo nascosto, The Master e Vizio di forma.