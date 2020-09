Paul Schrader: “Martin Scorsese mi ha aiutato a completare il mio nuovo film”

Paul Schrader ha svelato di essersi avvalso della consulenza di colleghi e amici, tra cui Martin Scorsese, per completare il suo nuovo film The Card Counter.

Paul Schrader ha svelato di essersi avvalso della consulenza di colleghi e amici, tra cui Martin Scorsese, per completare il suo nuovo film The Card Counter. Il cineasta, intervistato dal Los Angeles Times, ha descritto così la situazione, partendo dall'interruzione delle riprese a marzo quando mancavano solo cinque giorni alla conclusione: "Ecco cos'è accaduto. Stavo montando. Il mio montatore vive nel New Jersey e l'assistente nel Tennessee, quindi era tutto virtuale. E mancavano quattro scene di dialogo tra i personaggi principali, che non avevo girato. Ho fatto vedere il film virtualmente a persone di cui mi fido, come Martin Scorsese, che è il produttore esecutivo, Kent Jones e altri. E ho chiesto a tutti la stessa cosa: ho queste quattro scene mancanti. Posso riscriverle. Cosa manca? Cosa dovrei aggiungere? Come dovrei scrivere quelle quattro scene?"

Paul Schrader ha quindi potuto completare le riprese di The Card Counter nel mese di luglio, con le sequenze già riscritte, un processo che lui definisce molto più comodo di quello che sarebbe accaduto se tutto fosse andato secondo i piani: "Se avessi girato tutto subito, mi sarei reso conto delle lacune solo durante il montaggio, e mi sarei rimproverato perché avrei voluto rigirare quelle scene." Dopo la fine delle riprese il film è stato acquistato da Focus Features, il ramo della Universal per progetti indipendenti e d'autore, ma non c'è alcuna data prefissata per l'uscita.

Questo il commento di Schrader sullo stato attuale del film: "L'ho sostanzialmente finito, dura un'ora e quarantanove minuti, che è l'ideale per me. Mancano ancora la musica e gli effetti speciali, ma non c'è la pressione legata al dover completare il film. Ho parlato con quelli della Focus, e gli ho detto che potrei consegnarlo tra un mese. Loro non lo vogliono tra un mese, perché non sanno che farne a quel punto, e mi hanno detto di prendermela comoda, che è il contrario di come ragionano solitamente gli studios. In ogni caso ho diritto al final cut, quindi quello che consegnerò sarà definitivo."