Paul Newman ricorda la morte per overdose di suo figlio Scott in un nuovo libro di memorie

Paul Newman parla della scomparsa di suo figlio a causa della dipendenza in un nuovo libro di memorie: 'Non avrei mai pensato che sarebbe stato fatale'.

Prima della sua morte, Paul Newman ha riflettuto sulla perdita di suo figlio, Scott Newman, scomparso nel 1978 all'età di 28 anni a causa di un overdose di droga e alcol. La star di Hollywood ci ha lasciati nel 2008 all'età di 83 anni e, in un libro di memorie in uscita dal titolo "Paul Newman: The Extraordinary Life of an Ordinary Man", ha descritto in dettaglio il dolore che ha provato.

Nel libro, Newman spiega che Scott si sentiva in dovere di essere all'altezza del suo padre famoso: "Continuavo a pensare che stesse attraversando una fase adolescenziale. Non avrei mai pensato che sarebbe stato fatale. Avrei potuto dirgli in qualche modo che non doveva essere come me? Che non doveva fare cose da macho e poteva essere solo se stesso?".

"Molte sono le volte in cui mi sono inginocchiato e ho chiesto perdono a Scott", ha continuato Newman. "Chiedo perdono per quella parte di me che ha generato la sua stessa distruzione. Cosa ci sarebbe voluto per evitarlo? Non ne sono sicuro, ma non credo che sarei potuto diventare una stella del cinema senza bere."

Nel libro, Paul Newman ha anche descritto l'impatto che l'alcol ha avuto sulla sua stessa vita: "All'inizio degli anni '70 ho davvero esagerato, prima di rendermi conto di essermi spinto troppo lontano. Per una persona controllata come me, provare la gioia, il lusso, di essere fuori controllo e tenersi costantemente a rischio, è semplicemente piacevole. Ci sono cose terribili che accadono con l'alcol. Mi meraviglio di essere sopravvissuto."