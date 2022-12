The Last Movie Stars, la recensione della docu-serie: l‘omaggio di Ethan Hawke alle ultime star di Hollywood

Storia d'amore epica e storia del cinema si intrecciano in modo emozionante in The Last Movie Stars, la docu-serie di Ethan Hawke su Paul Newman e Joanne Woodward, dal 26 dicembre su Sky Documentaries e NOW.

Siamo fomentati mentre scriviamo la recensione di The Last Movie Stars, la docu-serie HBO Max diretta da Ethan Hawke e prodotta da Martin Scorsese, che dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma che gli aveva dedicato anche la locandina, arriva dal 26 dicembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW. Fomentati perché siamo impressionati dal risultato dei sei episodi che attraversano l'epica cinematografica per celebrare una delle grandi coppie di Hollywood, forse l'ultima rimasta come da titolo: Paul Newman e Joanne Woodward.

Il mistero delle interviste perdute

The Last Movie Stars: Joanne Woodward e Paul Newman in un'immgine

Tutto parte da alcune interviste fatte da e a Paul Newman da alcune personalità di spicco di Hollywood e amici della famiglia, le cui bobine vennero bruciate non si sa bene per quale motivo dallo stesso attore ad un certo punto ad una discarica. Le interviste però erano state sbobinate e dattiloscritte prima di venire distrutte. A partire da quelle trascrizioni inizia il viaggio-indagine di Ethan Hawke, che la secondogenita di Paul e Joanne, Melissa Newman, ha incaricato per realizzare un documentario sulla vita dei genitori. Hawke, visibilmente emozionato e allo stesso tempo onorato dal compito, ha accettato con un pizzico di terrore ma ciò che è riuscito a mettere in piedi va oltre ogni aspettativa. Il protagonista della Before Trilogy ha scelto alcuni interpreti d'eccezione, che hanno accettato a loro volta con un misto di coraggio e timore, di interpretare le star presenti nei nastri, che magari avevano conosciuto nella loro carriera o li avevano iniziati al mondo di Hollywood facendo loro da mentore.

The Last Movie Stars: un'iconica immagine di Joanne Woodward e Paul Newman

Come accaduto a Laura Linney, la cui voce dolce e graffiante diventa quella di Joanne Woodward, con cui aveva iniziato nel suo primo film, o di George Clooney, che si trasforma con la propria voce roca e ribelle nello stesso Newman. Non sono gli unici ovviamente. Per l'occasione Karen Allen diviene Frances Woodward, la matrigna di Joanne, Brooks Ashmanskas l'amico attore della coppia Gore Vidal, Vincent D'Onofrio è John Huston e anche Karl Malden, Oscar Isaac diventa Sydney Pollack, Bobby Cannavale è Elia Kazan mentre la vera figlia di quest'ultimo, Zoe, diviene la prima moglie di Newman, Jackie McDonald. Tom McCarthy è Sidney Lumet, Alessandro Nivola è sia Richard Brooks che Robert Redford mentre Sterlin Harjo è Robert Altman. E ancora Rose Byrne, Billy Crudup, Josh Hamilton, Sam Rockwell, Mark Ruffalo, Steve Zahn e molti altri.

Festa del Cinema di Roma: Paul Newman e Joanne Woodward nel poster della diciassettesima edizione

Docu-storia del cinema

Locandina di The Last Movie Stars

La coppia Newman-Woodward sarà per sempre intrecciata con la storia del cinema americano e questo è un valore aggiunto per la docu-serie, che esplora così la storia della settima arte e del glamour di Hollywood. La vita non è fatta solo di premi vinti - e di riconoscimenti i due ne hanno avuti moltissimi, fino alla fine di lui, che si era ritirato un anno prima dalle scene per l'età (lei è ancora in vita, ha 92 anni). Momenti intimi si intrecciano e confondono con altri pubblici e conosciuti, insieme a rivelazioni dal dietro le quinte degli incontri con personalità che hanno fatto la storia di Hollywood, tanto nelle registrazioni-interviste quanto nelle testimonianze raccolte dal regista della docu-serie. Ethan Hawke infatti a sua volta come aveva fatto Newman intervista personalità che hanno contribuito alla storia della Walk of Fame e avevano conosciuto e collaborato con la coppia di stelle, unendo poi tutte le testimonianze con un montaggio certosino e allo stesso tempo liberatorio.

The Last Movie Stars: un'immagine di Joanne Woodward e Paul Newman

Tutto il lavoro si è svolto in pieno lockdown, quindi le interviste sono avvenute tutte su Zoom, piattaforma che abbiamo scoperto a causa (o per merito) della pandemia. Eppure, grazie proprio alla magia della settima arte interviste trascritte e solamente "lette" e testimonianze registrate al pc a distanza senza un vis-à-vis, trasmettono moltissimo arrivate allo spettatore attraverso i sei episodi. Aneddoti interessanti, rivelazioni preziose, dolci confessioni e una dichiarazione d'amore al cinema stesso. Le preziose testimonianze, oltre che di alcuni dei "doppiatori" come Linney e Crudup, arrivano anche dallo stesso Martin Scorsese, Sidney Lumet, Ewan McGregor (che di recente abbiamo visto con Hawke in Raymond & Ray), Melissa Newman e le sue sorelle Nell e Clea, Maya e Ryan Hawke, Sally Field, David Letterman, Mark Wade, James Ivory e Richard Linklater. Tutti nomi che Hawke e la produzione sono riusciti a coinvolgere, rendendo ancor più peculiare e unico il progetto.

The Last Movie Stars, il documentario su Paul Newman e Joanne Woodword: "Un'eredità che andava raccontata"

L'amore sul set e nella vita

The Last Movie Stars: una foto di Joanne Woodward e Paul Newman

Al centro di The Last Movie Stars non vi è semplicemente un biopic cronologico e classico sulle due personalità di Hollywood e sul loro impatto sul cinema successivo ma anche una storia d'amore nata dietro le quinte, finita sotto i riflettori e durata fino alla morte per cancro di lui nel 2008. Paul Newman e Joanne Woodward erano compagni non solo sul set, ma anche nella vita. Una vita, anche familiare, che non viene dipinta come idilliaca "à la Mulino Bianco", bensì piena di tutte le sfaccettature, difficoltà e contraddizioni che ogni matrimonio attraversa, soprattutto se duraturo come il loro. Non si centellina quindi, ad esempio, sul periodo buio di Newman a metà della propria vita e carriera, insoddisfatto del proprio ruolo ribelle ma con la paura di normalizzarsi accanto agli altri suoi coetanei, il suo problema col bere, oppure la difficoltà di Woodward di continuare a costruirsi una carriera indipendente dal marito e stargli accanto. Eppure i due ci sono riusciti, dimostrando che un equilibrio, anche se difficile e che necessita inevitabilmente compromessi, è possibile a Hollywood. Sono stati partner for life, sullo schermo e nella vita, con la beneficienza che ha accomunato due personalità buone e positive, quasi non più di moda oggi, e la cui storia attraverso le interviste viene inframezzata da sequenze delle loro interpretazioni, insieme e da soli, sullo schermo e sul palco a teatro.

The Last Movie Stars: Joanne Woodward e Paul Newman in una foto

Anche in questo caso una scelta non banale da parte di Hawke, con il mix di sequenze video presentate e montate in modo assolutamente emozionante, come se spiassimo da dietro le quinte per uno scorcio di verità. Negli anni '50, un giovane Paul e un'ancor più giovane Joanne sono a New York per iniziare la loro carriera di attori, incrociando fatalmente i propri percorsi come sostituti a Broadway. C'è solo un problema: Paul è già sposato. Resa finalmente pubblica la loro relazione, i novelli sposi trovano successo insieme, e lei porta a casa un Oscar come migliore attrice, il primo di una lunga carriera per entrambi. La fortuna è altrettanto parte della loro storia: il destino, la casualità, che Hawke fa proprio e imbastisce tra un racconto, una testimonianza e una lettura con grande sapienza e soprattutto con grande cuore. D'altronde anche lui aveva iniziato la carriera con Newman, proprio come la Linney con Joanne Woodward, e questo traspare dall'ammirazione nei suoi occhi mentre ne parla. Nulla è lasciato al caso: anche le verità scomode vengono dette, come l'orologio della star messo all'asta dopo la sua morte. Le persone volevano possedere il prezioso memorabilia oppure, simbolicamente ed emotivamente, un pezzo dell'attore (ricordiamo che fu cremato e le ceneri date alla famiglia)? A questa e ad altre domande prova a rispondere The Last Movie Stars, un viaggio emozionante in una storia d'amore che è anche storia del cinema.