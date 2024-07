Paul Mescal approda sul set di Hamnet, dove sarà William Shakespeare: "Il romanzo è devastante"

Paul Mescal abbandona arena, corazze e spada per penna e calamaio. Stanno per prendere il via le riprese di Hamnet, nuovo film di Chloe Zhao che vedranno l'attore irlandese nei panni di William Shakespeare e la collega Jessie Buckley in quelli della moglie del Bardo, Agnes Shakespeare.

Mescal ha definito "devastante" il romanzo da cui è tratta la pellicola, firmato da Maggie O'Farrell nel 2020. Il libro segue la storia della moglie del celebre drammaturgo, Agnes, costretta a fare i conti col successo del marito a teatro e con la morte improvvisa del figlio. Nella realtà, il nome della moglie di Shakespeare era Anne Hathaway.

"Quel libro è semplicemente devastante. Non vedo l'ora di iniziare a girare", ha detto Paul Mescal a British Vogue in una recente intervista. "Se dicessi a una versione più giovane di me stesso che quest'anno avrei girato questa storia, non ci avrei creduto."

L'attore ha proseguito lodando le sue compagne d'avventura: "Ho già recitato con Jessie in La figlia oscura, ma non abbiamo mai condiviso lo schermo. Credo che sia una delle interpreti più talentuose oggi. E la regista Chloe Zhao... non vedo l'ora di vederla in azione e di immergermi in questi personaggi."

Paul Mescal in una scena de Il nemico

Una carriera in netta ascesa

Deadline aveva riferito la notizia dell'ingaggio di Paul Mescal e Jessie Buckley in Hamnet a maggio 2023. All'epoca, l'outlet anticipò che la storia avrebbe seguito il percorso di Agnes "mentre lotta per venire a patti con la perdita del suo unico figlio. Il romanzo traccia le conseguenze emotive, familiari e artistiche di quella perdita, dando vita a una storia umana e straziante che fa da sfondo alla creazione dell'Amleto".

Hamnet sarà il primo film di Chloe Zhao dopo l'esperienza controversa con la regia del cinecomic Marvel Eternals. In autunno vedremo finalmente Paul Mescal in azione ne Il Gladiatore 2, atteso sequel diretto da Ridley Scott. Sam Mendes avrebbe, inoltre, puntato su di lui per il ruolo di Paul McCartney in uno dei quattro biopic sui Beatles in preparazione.