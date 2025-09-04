Paul Mescal conferma: "Canterò io nei film sui Beatles" in uscita nel 2028

La star di Normal People sarà Paul McCartney nei biopic diretti da Sam Mendes e ha annunciato che sarà lui stesso a cantare.

Paul Mescal si sta preparando per interpretare Paul McCartney nei quattro film biografici diretti da Sam Mendes che racconteranno la vita dei famosi Fab Four.

La star di Il gladiatore 2 affiancherà Barry Keoghan, Harris Dickinson e Joseph Quinn e ha confermato che sarà lui stesso a cantare le canzoni del film durante le riprese.

Paul Mescal canterà in prima persona le canzoni dei Beatles

Nel corso di un'intervista a IndieWire, Paul Mescal ha confermato che sarà assolutamente lui a cantare le canzoni e non farà lip-sync sulle tracce vocali già esistenti.

Paul Mescal in una scena de Il nemico

L'attore irlandese ha conosciuto anche Paul McCartney: "È un uomo straordinario, ho passato del tempo con lui. È una frase pazzesca da dire che ho trascorso del tempo con quell'uomo, figuriamoci interpretarlo" ha dichiarato Mescal.

Il progetto dei biopic sui Beatles di Sam Mendes

Sam Mendes ha deciso di realizzare quattro biopic sui Beatles a partire dal 2028 nelle sale. I protagonisti saranno Paul Mescal nel ruolo di Paul McCartney, Barry Keoghan nel ruolo di Ringo Starr, Harris Dickinson nel ruolo di John Lennon e Joseph Quinn nel ruolo di George Harrison.

Non è la prima volta che Paul Mescal si cimenta con il canto sullo schermo. In passato, aveva recitato con Melissa Barrera nel musical Carmen nel 2022 ed è impegnato attualmente nelle riprese ad intervalli regolari del nuovo film di Richard Linklater, Merrily We Roll Along, un progetto che verrà realizzato nell'arco di vent'anni.

"Ogni paio d'anni vado in Texas e lo vedo [Linklater] e vedo [i co-protagonisti] Beanie [Feldstein] e Ben [Platt] e lavoro con loro. È un processo così folle che è, qualcosa di molto individuale per me" ha dichiarato Paul Mescal, famoso per il ruolo di Connell in Normal People al fianco di Daisy Edgar-Jones e per il ruolo di Lucio Vero in Il gladiatore 2.