Paul McCartney e Rick Rubin protagonisti della docuserie "3,2,1 McCartney"

Paul McCartney e il suo produttore Rick Rubin saranno al centro di una nuova docuserie intitolata McCartney 3,2,1, un progetto che debutterà sugli schermi americani di Hulu il 16 luglio.

Le sei puntatate sono state realizzate da Endeavor Content e nel team dei produttori ci sono le due star del mondo della musica e un team che comprende anche Peter Berg, Matthew Goldberg e Frank Marshall.

Craig Erwich, il presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment, ha dichiarato: "I fan non hanno mai avuto prima l'opportunità di ascoltare Paul McCartney mentre condivide, in modo così ampio e dettagliato, l'esperienza relativa a creare l'opera della sua vita: oltre 50 anni di musica che ha definito la cultura". Il comunicato relativo a McCartney 3,2,1 prosegue dichiarando: "Essere un osservatore mentre Paul e Rick Rubin analizzano punto per punto alcune delle hit più importanti della storia della musica è stato davvero illuminante. Il fatto che Paul abbia scelto di tornare su Hulu per condividere questa serie unica è un vero onore".

Nella serie Paul McCartney sarà infatti impegnato in conversazioni approfondite con il leggendario produttore musicale Rick Rubin per discutere del suo lavoro innovativo con i The Beatles, il periodo emblematico degli anni '70 con i Wings e gli oltre 50 anni di carriera come solista. I sei episodi esplorano la musica e la creatività in modo unico e rivelatorio, parlando del modo in cui si compongono i brani, le influenze alla base della creazione artistica e dei rapporti personali che hanno contribuito a delineare canzoni iconiche in grado di diventare la colonna sonora della vita di numerose generazioni.