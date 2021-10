Paul McCartney non firmerà più autografi: ecco perché

Paul McCartney si è unito a Ringo Starr e ha annunciato che smetterà di firmare autografi per i fan: secondo il cantante dei Beatles, l'idea di scarabocchiare la propria firma su un pezzo di carta qualsiasi è un pessimo esempio di quella che dovrebbe essere l'interazione umana.

"Mi è sempre sembrato un po' strano", ha detto McCartney in una recente intervista. "'Ecco, puoi scrivere il tuo nome sul retro di questo scontrino, per favore?' Perché? Sappiamo entrambi chi sono. Se non desiderano un autografo allora ti chiedono una foto in cui di solito lo sfondo sarà scadente e io sembrerò un po' triste. Evitiamo entrambe le cose, parliamo, scambiamoci storie."

Come accennato, Paul non è l'unico ex Beatle che ha deciso di smettere per sempre di scrivere il proprio nome su dei casuali pezzi di carta dei fan. Nel 2008, il batterista Ringo Starr ha annunciato attraverso un breve filmato che non avrebbe più accettato fan-mail o firmato autografi.

"Questo è un messaggio serio per tutti quelli che mi stanno guardando in questo momento. Vi avverto, con pace e amore. Ho troppo da fare, quindi niente più lettere dei fan!" ha detto Ringo. "E nessun oggetto da firmare. Niente! Comunque, pace e amore, pace e amore".