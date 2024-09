Whoopi Goldberg racconta l'amicizia con Christopher Reeve e Robin Williams: "Erano due pilastri"

Whoopi Goldberg ha ospitato al suo programma The View i figli di Christopher Reeve, Matthew e Alexandra per parlare del documentario in uscita Super/Man: The Christopher Reeve Story. Nel corso della conversazione l'attrice ha parlato dell'amicizia con Reeve e Robin Williams.

In particolare, Goldberg ha ricordato quando accettò una proposta lavorativa di Reeve per il film In the Gloaming del 1997, destinato alla televisione e diretto proprio da Christopher Reeve. In Italia andò in onda con il titolo Prima del buio.

L'amicizia

"Ero scioccata che mi avesse chiamata" confessa Whoopi Goldberg "Gli chiedevo se fosse sicuro e lui rispose che voleva me. Gli dissi che andava bene e lui mi chiese se non volessi nemmeno sapere di cosa si trattasse. Gli risposi che non volevo sapere nulla, andava bene qualsiasi cosa".

Primo piano di Christopher Reeve in Superman

Il film In the Gloaming (La luce del crepuscolo) si raccontano gli ultimi giorni di vita di un uomo, interpretato da Robert Sean Leonard, a cui era stato diagnosticato l'AIDS in fase terminale. Nel corso della puntata, Whoopi Goldberg ha ricordato quanto fossero importanti per lei le amicizie con Reeve e Robin Williams.

"Ho avuto la fortuna di avere Robin e Christopher nella mia vita, e per me quei due uomini erano dei pilastri. Non li vedevo sempre ma non erano mai lontani dalla mia anima perché ci hanno insegnato come andare avanti. Mi sono divertita tantissimo e sono stata fortunata" ha spiegato l'attrice.

Christopher Reeve è scomparso per insufficienza cardiaca all'età di 52 anni nel 2004 dopo aver subito la paralisi dal collo in giù in seguito ad una caduta da cavallo nel 1995. La star di Will Hunting - Genio ribelle si è tolta la vita all'età di 63 anni nel 2014, in seguito ad una malattia degenerativa.

Diretto da Ian Bonhôte e Peter Ettedgui, Super/Man: The Christopher Reeve Story è stato distribuito in diversi cinema degli Stati Uniti.