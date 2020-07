Patty Pravo: con la foto sexy su Instagram si candida Miss Maglietta Bagnata 2020

Patty Pravo con la sola maglietta bagnata a mare ha fatto letteralmente impazzire i fan, la cantante ha pubblicato la foto sul suo profilo Instagram ricevendo una valanga di apprezzamenti da parte dei follower. A 72 anni la ragazza del Piper mantiene ancora intatto tutto il suo fascino.

Patty Pravo a 72 anni ha ancora voglia di stupire il suo pubblico, quella che una volta era chiamata la ragazza del Piper ha pubblicato sui social una foto che ha mandato in estasi tutti i suoi fan. Il 'Pensiero Stupendo' di Patty questa volta è stato quello di farsi fotografare a mare con indosso una maglietta bagnata: lo scatto mostra il fisico ancora perfetto e mette in risalto i suoi capezzoli, come hanno sottolineato vari utenti sui sociali

Molti hanno chiesto a Patty Pravo di candidarsi come Miss Maglietta Bagnata 2020 e da quello che si vede la cantante non sfigurerebbe affatto. Patty Pravo è sulla scena musicale italiana dalla metà degli anni Sessanta, e nel corso degli anni ha cambiato varie volte immagine, ma il suo stile è rimasto sempre inconfondibile, da Tripoli 1969 - scritta per lei da Paolo Conte - a ...E dimmi che non vuoi morire, scritta da Vasco Rossi, Patty Pravo ha inanellato una serie di successi che pochi artisti italiani possono vantare.

Azz che bel seno che hai..una volta avevi detto che con l'età ti erano cresciute..😊allora ho speranza anche io...🤔🤔spero☺forse 🥴 — Susie Sardiello (@SusieEmi) July 29, 2020