Patrizia De Blanck non è la nipote di Benito Mussolini: a Live Non è la D'Urso il documento

Patrizia De Blanck non è la nipote di Benito Mussolini, Barbara D' Urso al Live Non è la D'Urso ha mostrato il documento cubano che attesta i natali della contessa.

Patrizia De Blanck non è la nipote di Benito Mussolini: la rivelazione è arrivata durante Live Non è la D'Urso dove la stessa conduttrice ha mostrato il documento cubano che di fatto smentisce quanto sostenuto dal giornalista di Oggi, Giangavino Sulas.

Alcuni giorni fa il giornalista aveva lanciato lo scoop secondo cui Patrizia De Blanck non sarebbe nobile di nascita, ma la nipote di Benito Mussolini.

Ieri sera Barbara D'Urso ha svelato in diretta il segreto che si nasconde dietro i natali della nobile concorrente del Grande Fratello Vip 5. Barbara D'Urso ha mostrato al pubblico una mega busta gialla arrivata direttamente da Cuba. La conduttrice l'ha aperta e, dopo aver creato la giusta tensione, ha detto: "Questo è il certificato del Ministero della giustizia di Cuba in cui si legge che Patrizia è nata dal matrimonio di Guillermo De Blanck e Lloyd Dario, la mamma della contessa. Ce l'ha dato il barone Ivan Drogo".

Giangavino Sulas aveva messo in dubbio l'origine nobiliare di Patrizia De Blanck proprio nel salotto di Barbara D'Urso. Il giornalista aveva detto che la contessa era la nipote di Benito Mussolini nata dal rapporto tra Asvaro Gravelli, figlio illegittimo del duce, e Lloyd Dario dalla quale nacquero Dario e Patrizia. Qualche anno dopo la madre dei due ragazzi sposò Guillermo de Blanck y Menocal che avrebbe adottato Dario e Patrizia. Ma ora il certificato scoperto dalla D'Urso ci restituisce una Patrizia De Blanck nuovamente contessa.

Stasera in prima serata su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Durante la diretta il pubblico da casa sceglierà attraverso il televoto chi cacciare dalla casa di Cinecittà. Patrizia De Blanck non corre rischi, nell'ultima puntata i suoi coinquilini non l'hanno messa in nomination. I concorrenti a rischio, nominati venerdì scorso, sono: Adua Del Vesco, Franceska Pepe, Fulvio Abbate e Massimiliano Morra.