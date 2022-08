Pat Carroll, voce di Ursula ne La sirenetta, morta a 95 anni

Pat Carroll, attrice teatrale e cinematografica vincitrice di un Grammy e di un Emmy Award, che ha doppiato la malvagia Ursula nel film d'animazione Disney La sirenetta, è morta il 30 luglio 2022 nella sua casa di Cape Cod, Massachusetts, mentre si stava riprendendo da una polmonite, come riferisce Deadline. Aveva 95 anni.

Una foto di Pat Carroll

Nel corso della sua carriera durata oltre 70 anni, Pat Carroll è apparsa nella sitcom The Danny Thomas Show e in serie TV come Busting Loose, The Red Skelton Hour e Getting Together. Nel 1956, Carroll vinse un Emmy per il suo lavoro nella serie comica di sketch Caesar's Hour.

Pat Carroll è apparsa in spettacoli di varietà come The Red Buttons Show, The Danny Kaye Show e The Carol Burnett Show. Ha recitato in molte sitcom degli anni '70, incluse Mary Tyler Moore, My Three Sons e Laverne & Shirley, dove interpretava una madre prepotente.

Prolifica doppiatrice, Pat Carroll ha dato voce alla perfida strega marina Ursula nel musical animato del 1989 La sirenetta. L'attrice ha ripreso il ruolo in varie occasioni, tra cui la serie TV Disney's House of Mouse e lo spin-off de La Sirenetta. Nel 2020, Carroll ha doppiato il personaggio per l'ultima volta in un episodio della serie Il meraviglioso mondo di Topolino.

"Dopo aver letto la sceneggiatura, ho pensato: 'Oh, sarà così meraviglioso... e poi, ho sentito la musica e ho pensato: 'Oh mio Dio, è come una colonna sonora di Broadway'", ha commentato Pat Carroll parlando di Alan Menken e della musica di Howard Ashman nel libro di Allan Neuwirth del 2003, Makin' Toons: Inside the Most Popular Animated Shows and Movies.

"Sono entrata nello studio e ho guardato nella stanza tutte noi donne... C'erano donne che ho riconosciuto per i film, c'erano donne che ho riconosciuto per la televisione... Questo era un lavoro molto ricercato. E a New York stavano facendo la stessa cosa. Quindi sapevo di essere una dei tanti... Questo non era, 'Oh, dobbiamo prendere Pat Carroll.'"