Parliamone: il primo episodio sul tema della rappresentazione con le star di SKAM e Summertime

Parliamone è il nuovo progetto targato Netflix che approfondisce le tematiche più attuali e rilevanti con una serie di ospiti. La prima puntata, disponibile online, parte dalla domanda: "Cosa significa non vedersi mai rappresentati sullo schermo?".

A condividere la propria esperienza nella prima puntata dedicata alla rappresentazione in Italia sono dei volti famosi tutti italiani, nati in Italia, quasi tutti con diverse origini.

A condurre l'episodio che segna il debutto di Parliamone è Sumaya Abdel Qader, scrittrice e attivista italiana di origine giordane, sceneggiatrice e consulente dell'ultima stagione di Skam Italia.

Nella puntata intervengono: Coco Rebecca Edogamhe, l'attrice italiana di origini africane, protagonista della serie Netflix Summertime; Haroun Fall che è italiano di origini africane ed è uno dei protagonisti di Zero; Beatrice Bruschi, l'attrice italiana protagonista di Skam Italia 4 nel ruolo di Sana, una ragazza musulmana; l'influencer Momoka Banana che è italiana di origini cinesi; e Adrian Fartade che lavora divulgatore scientifico, scrittore ed è inoltre un attore italiano di origini rumene.

Nella puntata di Parliamone si affrontano molti argomenti attuali e importanti, in particolare per le nuove generazioni, come le conseguenze della mancata rappresentazione nei progetti italiani che ha portato giovani come Haroun e Coco a rivolgere il proprio sguardo alle star e ai progetti esteri per riconoscersi nei personaggi e nelle storie proposte sugli schermi. Beatrice, inoltre, ha raccontato della reazione delle giovani musulmane al personaggio di Sana in SKAM, condividendo alcune delle conseguenze positive legate all'introduzione del personaggio nella serie tanto amata dai teenager.

Momoka e Adrian hanno poi approfondito il tema degli stereotipi, svelando le domande e i commenti che hanno ricevuto più spesso nel corso degli anni tramite i propri profili online.

Le star hanno successivamente affrontato il complesso argomento del legame con le origini della propria famiglia e di come ci si possa sentire divisi tra due società e culture crescendo, ritrovando poi l'interesse e l'amore per le proprie radici.

La puntata di Parliamone si è infine conclusa con un messaggio alle prossime generazioni, spiegando quali sono le loro speranze per i prossimi anni.