Parliamone: disponibile la seconda puntata dedicata al tema della rappresentazione femminile

Da oggi, Giovedì 25 Novembre 2021, è disponibile la seconda puntata di Parliamone, dedicata al tema della rappresentazione femminile. Il format a più episodi è stato realizzato da Netflix ed è visibile esclusivamente sul canale YouTube di Netflix Italia.

Il secondo episodio dello show è moderato da Michela Murgia, una scrittrice, blogger, drammaturga, critica letteraria e opinionista televisiva italiana, considerata una delle voci italiane più riconoscibili contro le discriminazioni di genere.

Al tavolo, invece, intervengono:

Ludovica Martino: un'attrice nota per aver interpretato Eva in Skam Italia e ha recitato, su Netflix, in Sotto il sole di Riccione, Mio fratello, Mia sorella e Luna Park.

Isabella Ferrari: attrice e icona che, in quarant'anni di carriera, ha raccontato tante donne diverse. Tra i suoi ruoli più recenti su Netflix, ci sono Simonetta in Baby e Irene in Sotto il sole di Riccione.

Madame: cantautrice multiplatino che nel 2021 ha ricevuto due Targhe Tenco per "Voce" e l'album d'esordio "Madame".

Josephine Yole Signorelli: scrittrice e attivista che ha raccontato la scoperta della propria identità di genere nel libro autobiografico P. La mia adolescenza trans.

Daniela Scattolin: attrice, nota principalmente per aver interpretato il personaggio di Sara in Zero.