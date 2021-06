Paris Jackson rivela: "Mi capita di avere allucinazioni uditive per colpa dei paparazzi"

Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, ha rivelato di convivere con un disturbo post-traumatico da stress e di sperimentare allucinazioni uditive per colpa dei paparazzi che invadono la sua vita da sempre.

Michael Jackson: Life, Death and Legacy - Una scena del film-concerto

Intervenuta a Red Table Talk, Paris Jackson ha affrontato una discussione a cuore aperto riguardante la sua vita sotto il bagliore dei media. La figlia di Michael Jackson ha quindi rivelato di soffrire di ansia e di convivere con un trauma scatenato dalle numerose volte in cui si è ritrovata a dover sopportare l'ingombrante presenza dei paparazzi sin da quando era bambina. "Sperimento allucinazioni uditive a volte, immaginando gli scatti della fotocamera, e soffro di una grave paranoia per la quale sono finita spesso in terapia", ha detto Jackson, aggiungendo: "Magari sento il fruscio di un sacco della spazzatura e sussulto in preda al panico. Penso che sia un disturbo post-traumatico da stress".

La confessione è arrivata durante il faccia a faccia avuto con l'amica Willow Smith, figlia di Will. Il legame tra le due è stato rafforzato anche dal fatto che entrambe sono cresciute sotto i riflettori per la popolarità dei rispettivi genitori, dal loro comune amore per la musica, dai problemi come quelli riguardanti la salute mentale e dalla loro sessualità. Jackson ha ammesso che per mantenere una certa privacy chiede alle persone intorno a lei di firmare accordi di non divulgazione. Jackson, che ha frequentato sia uomini che donne, ha detto a Smith che con alcuni membri della sua famiglia c'è ancora tensione per via della sua sessualità ma che si è sentita comunque supportata dai suoi fratelli, Prince e Prince Michael II, e dal suo amico di lunga data Omer Bhatti: "Sono sempre stati di grande supporto. Non sono molte le persone che possono dire di avere fratelli che li supportano in questo modo".

Jackson ha anche rivelato tentativi di autolesionismo e suicidio ed ha affermato che la musica era un modo per incanalare il suo dolore. A novembre ha pubblicato il suo album di debutto da solista intitolato Wilted. Dopo gli Oscar 2021, Paris Jackson è stata fotografata insieme a Cara Delevingne mentre lasciava l'afterparty che ha seguito la cerimonia.