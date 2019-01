Paranoia Airlines: ecco l'edizione speciale del nuovo album di Fedez su Amazon!

In occasione del lancio del nuovo album di Fedez, Paranoia Airlines, arriva la Special Edition del CD con Kit da Concerto in esclusiva su Amazon.it e su Amazon Prime Now a Milano. Il Kit include tutto il necessario per vivere al meglio le tappe dell'imminente tour 2019.

Paranoia Airlines instore tour 2019 pic.twitter.com/C8YVNQKBo9 — Fedez (@Fedez) January 9, 2019

La Special Edition Kit da Concerto, oltre al CD, contiene tutti i gadget imperdibili per prepararsi al meglio al decollo verso la tappa prescelta del tour: dalla manona di spugna per farsi notare tra la folla, alla cerata per ripararsi in caso di maltempo, dal braccialetto al cordino per il pass personalizzato, e naturalmente il cd con poster. Fedez ha mostrato personalmente in anteprima ai suoi fan il contenuto del Kit da Concerto. Il video dell'unboxing è disponibile sulla pagina Facebook di Amazon.it.

La Special Edition Kit da Concerto è già disponibile in pre-ordine in esclusiva su Amazon.it a questo link al costo di €63,99. Le spedizioni inizieranno a partire dal 25 gennaio, giorno in cui i fan più impazienti con indirizzo di consegna nell'area di Milano potranno ordinare il Kit da Concerto anche con Prime Now e riceverlo così entro un'ora o in fasce di 2 ore. Dal 25 gennaio, Paranoia Airlines sarà disponibile anche per l'ascolto in streaming per tutti i clienti iscritti ad Amazon Music Unlimited. Infine, i clienti Amazon Prime Now con indirizzo di consegna a Milano e in alcune aree limitrofe che effettueranno un ordine nella settimana dal 25 gennaio all'1 febbraio, riceveranno i prodotti acquistati all'interno di buste Prime Now brandizzate Paranoia Airlines.