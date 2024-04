Paprika: la versione 4K Steelbook del film di Satoshi Kon è in sconto su Amazon

Su Amazon i fan di Paprika e di Satoshi Kon possono trovare, attualmente parlando e grazie a un'offerta a tempo, Paprika in versione 4K Steelbook, BD 4K e BD HD in offerta.

Fra i registi giapponesi che hanno maggiormente influito e influenzato la storia del cinema, troviamo sicuramente Satoshi Kon. Il suo lavoro, nell'ambito della scrittura e direzione cinematografica ha lasciato un segno profondo, arrivando a plasmare la stessa visione di alcuni registi lontani anni luce dal suo modus operandi, eppure affascinati e ispirati dal suo approccio al mezzo e all'animazione in questo senso. Fra le opere più celebri del regista non è difficile individuare Paprika (o Paprika, Sognando un Sogno), lavoro in cui la fantasia e la dimensione dell'onirico prendono il sopravvento, restando impresse sia per la storia che per lo sperimentalismo stilistico di fondo.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il film Paprika, Sognando un Sogno in versione 4K Steelbook, BD 4K e BD HD, in offerta? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 24,29€, con uno sconto del 10% sul prezzo più basso recente. Se interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere dettagli aggiuntivi sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto. Affrettatevi che si tratta di un'offerta a tempo!

La versione 4K Steelbook, BD 4K e BD HD di Paprika

Su Amazon, nella sezione "descrizione prodotto" la versione 4K Steelbook, BD 4K e BD HD di Paprika - Sognando un sogno, Sognando un Sogno viene così introdotta: "La favolosa storia di Paprika ruota intorno ad una straordinaria invenzione, che permette agli scienziati di entrare nei sogni delle persone e di registrarli. Quando l'invenzione viene rubata, un temerario detective e una brillante terapista uniscono le forze per recuperarla, prima che cada nelle mani di un pericoloso terrorista dei sogni".

Paprika - Sognando un sogno, su Netflix il capolavoro di Satoshi Kon: la psicoterapia del cinema

Se anche voi siete fan storici di Paprika e del lavoro di Satoshi Kon, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare una pellicola del genere su Amazon. Se non per voi può comunque rivelarsi un'idea regalo originale.