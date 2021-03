Papà, non mettermi in imbarazzo! - Jamie Foxx nel trailer della serie

La serie Papà, non mettermi in imbarazzo! avrà come star Jamie Foxx e il trailer diffuso da Netflix regala le prime scene.

Papà, non mettermi in imbarazzo!, di cui Netflix ha condiviso il primo trailer, arriverà sulla piattaforma di streaming il 14 aprile.

Il video mostra le prime divertenti sequenze della storia di un padre che si occupa della figlia adolescente, dovendo inoltre gestire una famiglia complicata, ritrovandosi coì alle prese con i primi amori della ragazza, un anziano genitore che non esita a fare uso di droghe leggere, una sorella un po' invadente e tanti problemi.

La comedy Papà, non mettermi in imbarazzo! è stata sviluppata dall'attore premio Oscar Jamie Foxx in collaborazione con la figlia Corinne e i due saranno produttori esecutivi della serie.

Bentley Kyle Evans avrà l'incarico di showrunner, mentre Ken Whittingham si occuperà della regia.

Foxx nelle puntate avrà la parte di Brian Dixon che si occupa della figlia teenager Sasha (Kyla Drew Simmons), venendo aiutato anche dal padre (David Alan Grier) e dalla sorella (Porscha Coleman). Jamie avrà inoltre i ruoli del reverendo Sweet Tee, di Cadillac Calvin e di Rusty.