Papa Francesco: Via Crucis stasera su Rai1 in diretta da San Pietro

Stasera su Rai1, in diretta dalle ore 20:50, verrà trasmessa la Via Crucis che sarà presieduta da Papa Francesco non dal Colosseo ma da San Pietro.

La serata sul primo canale RAI prenderà il via alle 20.30, subito dopo il Tg1, quando Bruno Vespa sarà in diretta con "Corona di spine-Speciale Venerdì Santo" dalla postazione vicina al Colosseo, tappa della Via Crucis che stasera resterà deserta per forza di cose, da cui racconterà il calvario di chi ha perso la vita a causa del coronavirus. Alle 20.50 la diretta Tg1-Rai Vaticano dal Sagrato della Basilica di San Pietro, dove Papa Francesco presiederà la Via Crucis. Il Tg1 seguirà il Santo Padre da studio, con il commento del vaticanista Ignazio Ingrao insieme a Padre Filippo Di Giacomo. Per i radioascoltatori, la diretta della Via Crucis sarà anche su Rai Radio1 con il commento di Luciano Cozzolino.

La serata di Rai1 dedicata al Venerdì Santo continua alle 22.30: Bruno Vespa riprenderà la linea con la seconda parte dello speciale "Corona di Spine" oltre alle testimonianze dei pazienti, collegamenti da remoto con il Vescovo di Brescia, Monsignor Tremolada, con Monsignor Fisichella, con i medici dell'ospedale San Matteo di Pavia, e con il virologo Walter Ricciardi.