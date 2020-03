Papa Francesco: le immagini della Benedizione evocano Paolo Sorrentino

The New Pope: Silvio Orlando e Paolo Sorrentino sul set della serie

Le immagini della Benedizione di Papa Francesco hanno fatto impazzire il web, evocando paragoni con le recenti opere di Paolo Sorrentino. Su Twitter, tra didascalie delle vere foto, commenti ironici e fotomontaggi, non sono mancati omaggi a The Young Pope e The New Pope. La variante più gettonata, a livello internazionale, è stata quella di una delle tante immagini del Papa, solo in una Piazza San Pietro deserta, con didascalie del tipo "Regia di Paolo Sorrentino", ma c'è anche chi ha trasformato la foto in una finta locandina per la fantomatica terza serie papale del regista napoletano: The Alone Pope, il Papa solo. Altri, tirando anche in ballo il recente video in cui Sergio Mattarella rimpiange l'assenza del suo barbiere, hanno descritto il tutto come un episodio di Black Mirror targato Sorrentino, mescolando il suo universo con quello distopico di Charlie Brooker.

Paolo Sorrentino. pic.twitter.com/DCAk1ZZ4Bh — Carmen Sebastià (@LaSebastia) March 27, 2020

The Real Pope, di Paolo Sorrentino. pic.twitter.com/fy6ycdZ3kH — Giuseppe Giù (@Giu_8) March 27, 2020

un episodio di Blackmirror girato da Paolo Sorrentino pic.twitter.com/PqHsYa0lkU — gerri alfano (@managerri) March 27, 2020

Il #Papa che prega in un piazza S.Pietro vuota e spettrale.

Il Presidente della Repubblica #Mattarella che lamenta la mancanza del suo barbiere.

Non c'è dubbio: viviamo in una puntata di Black Mirror diretta da Paolo Sorrentino.#coronavirus #COVID2019 — Ciro Zizzo (@CiroCZ3) March 27, 2020

Voi pensate alla faccia di Paolo Sorrentino in questo momento. #PapaFrancesco — Ruben Bianco (@iRubb) March 27, 2020

Il fatto che questo trend sia andato ben oltre l'Italia, con commenti in inglese, tedesco, portoghese e altre lingue, dimostra l'impatto che Paolo Sorrentino ha avuto con The Young Pope e The New Pope, due miniserie ambiziose che, oltre della lingua prevalentemente anglosassone, si sono avvalse della presenza di star come Jude Law e John Malkovich. Entrambi i progetti sono stati presentati in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, rispettivamente nel 2016 e nel 2019 con due episodi ciascuno, fuori concorso (il secondo serial è stato girato in parte proprio a Venezia, incluso il Lido), e hanno poi conquistato il pubblico televisivo mondiale grazie a colossi del piccolo schermo come Sky (Italia, Germania, Regno Unito), Canal+ (Francia) e HBO (Stati Uniti). La seconda serie, conclusasi il 7 febbraio sugli schermi italiani, finisce con la morte di Lenny Belardo (Law) e l'abdicazione di John Brannox (Malkovich), il che porta all'elezione di Angelo Voiello (Silvio Orlando) come nuovo pontefice.

Quelle che sembravano le visioni di un regista - visioni che ormai caratterizzano lo stile e la produzione di Paolo Sorrentino - oggi si sono concretizzate con la Benedizione di Papa Francesco, che ha emozionato e spiazzato anche i non credenti.