Paolo Virzì torna sul set: ecco quale sarà il suo prossimo film

Paolo Virzì è tornato sul set a Roma per girare il suo prossimo progetto, intitolato Cinque secondi. Grande cast per il film, interpretato da Valerio Mastandrea nel ruolo di Adriano Sereni, Galatea Bellugi nei panni di Matilde, Valeria Bruni Tedeschi in quelli di Giuliana e Ilaria Spada che interpreterà Letizia.

Scritto da Paolo Virzì insieme a Francesco Bruni e al fratello Carlo Virzì, Cinque secondi è prodotto da Greenboo Production, Indiana Production, Motorino Amaranto e Vision Distribution in collaborazione con Sky. La distribuzione sarà curata in Italia da Vision Distribution.

Ecco come Paolo Virzì ha immaginato il personaggio di Valerio Mastandrea nei suoi disegni

La sinossi

Adriano è un misterioso personaggio dall'aria trascurata che vive da solo nelle stalle ristrutturate di Villa Guelfi, una dimora disabitata e in rovina. Passa le giornate a non far nulla, fumando il suo sigaro toscano ed evitando il contatto con tutti. A un certo punto, però, si rende conto che nella villa si è stabilita abusivamente una comunità di ragazze e ragazzi che si dedicano a curare quella campagna e i vigneti abbandonati. Adriano vorrebbe cacciarli, ma tra loro c'è Matilde, che è nata in quel posto e da bambina lavorava la vigna con il nonno, il Conte Guelfo Guelfi. Anche loro sono incuriositi da quel signore misantropo dal passato misterioso: perché sta lì da solo e non vuole avere contatti con nessuno? Mentre avanzano le stagioni, arriva la primavera, poi l'estate e maturano i grappoli, il conflitto con quella comunità di ragazze e ragazzi si trasforma in convivenza, fino a diventare un'alleanza. E Adriano si troverà ad accudire nel suo modo brusco la contessina Matilde, incinta di uno di quei ragazzi.