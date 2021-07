Paolo Villaggio: Roma intitola a Fantozzi il tratto di Tangenziale dell'autobus al volo

Nel giorno in cui ricorre il quarto anniversario della morte di Paolo Villaggio, la città di Roma ha annunciato una serie di iniziative per omaggiare l'attore italiano, tra cui l'intitolazione a Fantozzi del tratto di Tangenziale in cui il ragioniere prendeva l'autobus al volo.

Paolo Villaggio alla Festa del Cinema di Roma 2015

Quasi cinquant'anni sono trascorsi dall'uscita di Fantozzi, il film con cui Paolo Villaggio ha portato per la prima volta sullo schermo l'iconico ragioniere capace di conquistare e far ridere intere generazioni. Tra le scene più celebri dell'opera diretta da Luciano Salce rientra senza dubbio anche quella del famoso "autobus al volo" che vede Fantozzi tentare il tutto per tutto pur di arrivare in tempo in ufficio. Una sequenza rimasta nella storia del cinema e che ha fatto sì che nell'immaginario comune quel tratto di Tangenziale diventasse semplicemente "la strada di Fantozzi". Non a caso, il Comune di Roma ha scelto di intitolare quella parte di Tangenziale al ragioniere più famoso e amato del cinema nostrano.

A mezzo secolo di distanza dall'uscita del romanzo Fantozzi, ed esattamente nel giorno in cui ricorre il quarto anniversario della morte di Paolo Villaggio, sulla pagina del Socio ACI è stato possibile seguire in diretta l'intervento in Campidoglio della sindaca Virginia Raggi che annunciava questa ed altre iniziative dedicate all'attore genovese. "Fantozzi ha raccontato meglio di chiunque altro una società in cambiamento ed ha ideato un modo innovativo di fare cinema", ha dichiarato la prima cittadina romana. Con lei erano presenti anche i famigliari di Paolo Villaggio, Massimo Mescia di Volume Entertainment, Ivan Tamburrini del Socio Aci, il regista e critico Mario Sesti e Gianluca Giannelli, direttore di Alice nella Città. Per l'occasione, negli spazi esterni del Campidoglio è apparsa anche la mitica Bianchina guidata da Fantozzi nei suoi film.

Tra le altre iniziative organizzate per ricordare Paolo Villaggio, segnaliamo la maratona dei suoi film al Cinema Adriano e la mostra Clamorosamente Villaggio che avrà luogo prossimamente e che è stata annunciata da Elisabetta, la figlia dell'attore che ha dichiarato: "La gente continua ad amare mio padre e a ricordarlo. Vi ringrazio a nome della mia famiglia per l'affetto". A viale Castrense, nei pressi del balcone che affaccia sulla Tangenziale Est, sorgerà inoltre una palina celebrativa in ghisa che conterrà alcuni dialoghi dei film di Fantozzi.