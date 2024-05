Paolo Sorrentino in smoking svenuto sulla spiaggia: la reazione del regista alla sconfitta a Cannes 2024

Paolo Sorrentino pubblica su Instagram una divertente foto che, unita al video del suo ingresso in sala per la premiere di Parthenope, lo trasforma nell'eroe virale di Cannes 2024.

Paolo Sorrentino ha reagito con stile all'intera esperienza a Cannes 2024 - sconfitta compresa, visto che è stato completamente ignorato per il Palmares dalla giuria capitanata da Greta Gerwig. Nessun premio, e parecchie recensioni non proprio entusiastiche per il Parthenope, soprattutto da parte della stampa estera, ma in compenso il regista napoletano ha fatto impazzire i social.

È divenuto rapidamente virale il video in cui Paolo Sorrentino fa il suo ingresso baldanzoso in sala prima della proiezione ufficiale di Parthenope, interpretato da Gary Oldman, Stefania Sandrelli, Luisa Ranieri e dall'esordiente Celeste Dalla Porta. Il regista si mostra particolarmente compiaciuto e apparentemente disinteressato del giudizio del pubblico presente. E il web lo ha subito eletto suo nuovo eroe.

Giudizio rafforzato dalla foto pubblicata su Instagram in cui Sorrentino giace sulla spiaggia di Cannes con indosso una camicia bianca e i pantaloni dello smoking in un divertente 'day after' cerimonia, party e doveri promozionale. Perfino Mickey Rourke ha reagito con divertimento tra i commenti della foto, che è accompagnata dalla seguente scritta:

"Cannes. Uomo in smoking il giorno dopo una premiere. 'Il nostro compito nel mondo non è avere successo ma fallire nelle migliori condizioni di spirito possibile' R. L. Stevenson"

Parthenope: Paolo Sorrentino porta a Cannes la sua Napoli libera e bellissima

Di cosa parla Parthenope

Parthenope di Paolo Sorrentino - Foto Credit Hollywood Authentic/ Greg Williams

Come rivela la nostra recensione di Parthenope, il film è un omaggio alla città natale del regista, Napoli, attraverso il racconto mitico delle varie stagioni dell'esistenza di una donna bellissima, libera e indipendente e della sua lotta per l'affermazione in un mondo di uomini.

A interpretare Parthenope nelle tre età della vita sono Celeste Dalla Porta, Luisa Ranieri e Stefania Sandrelli. Nel cast anche il divo inglese Gary Oldman, Isabella Ferrarri, Silvio Orlando, Peppe Lanzetta e Biagio Izzo.