Paolo Sorrentino: Mubi distribuirà il suo nuovo film La Grazia nel mondo, riprese in primavera

Un altro colpaccio per Mubi. Dopo aver distribuito la rivelazione The Substance, lo streamer si è aggiudicato i diritti di distribuzione internazionale del nuovo film di Paolo Sorrentino, il preannunciato La Grazia.

Mubi distribuirà il film in Nord America, America Latina, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria, Benelux, Spagna, Turchia, India, Australia e Nuova Zelanda. The Match Factory lo distribuirà nei rimanenti territori, Italia esclusa.

L'attesa per La Grazia

Paolo Sorrentino con Toni Servillo

Presentato come una storia d'amore, per il momento su La G

razia vige un fitto mistero. Il film segue il successo di Parthenope divenuto il maggior incasso di sempre per Sorrentino e segna il ritorno di Toni Servillo in veste di protagonista.

Il fondatore e amministratore delegato di Mubi, Efe Cakarel, che ha perseguito con determinazione il progetto dell'acquisizione dei diritti de La Grazia, ha dichiarato: "Paolo Sorrentino è sempre stato un maestro della poesia cinematografica, ma La Grazia è qualcosa di veramente speciale: profondo, malinconico e perfidamente acuto nella sua contemplazione del potere, dell'influenza e del peso della storia, il tutto raccontato con la singolare eleganza e arguzia di Sorrentino. Noi di Mubi siamo onorati di ospitare questo film e non vediamo l'ora di condividere il suo splendore con il pubblico di tutto il mondo".

Paolo Sorrentino, dal canto suo, si è detto "estremamente felice che La Grazia viaggerà in giro per il mondo grazie ai nostri due grandi partner, Mubi e The Match Factory, e si sente fortunato di poter contare sulla loro incredibile competenza".

Sorrentino darà il via alle riprese del nuovo film, l'undicesimo, a marzo. Una produzione Fremantle prodotta da Annamaria Morelli per The Apartment, con la società di Sorrentino Numero 10, in associazione con l'italiana PiperFilm, che distribuirà La Grazia in Italia.