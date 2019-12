Paolo Sorrentino: "Che vi importa di Chiara Ferragni? Se vi interessano gli altri, fate volontariato!"

Paolo Sorrentino contro gli haters che criticano i personaggi famosi sui social, il regista napoletano si chiede perché interessarsi a Chiara Ferragni e invita chi si interessa alle vite degli altri di fare, piuttosto del volontariato.

Venezia 2019: Paolo Sorrentino al photocal di The New Pope

Qui trovate le nostre anticipazioni su The New Pope, seconda stagione di The Young Pope che debutterà su Sky e NOW TV il 10 gennaio. Parlando della serie tv, Sorrentino spiega che si tratta di "un racconto di uomini che sbagliano. Oggi c'è un'inquietante corsa alla valutazione, alla certezza apodittica, al giudizio. Gli uomini che sbagliano io voglio osservarli. Non giudicarli. Non amo i giudizi, le convinzioni granitiche".

Questa avversione ai giudizi e alle certezze granitiche è ciò che spinge Paolo Sorrentino a stare lontano da talk show e social media, che "pullulano di opinioni sempre molto decise e sicure e a me tutta quella sicumera mette a disagio. L'altro giorno io e mio figlio Carlo parlavamo dell'allontanamento di Ancelotti, l'allenatore del Napoli. Lui aveva una posizione precisa, io minimizzavo: "Vabbuò, stiamo a vedere che succede"".

Paolo Sorrentino: "Secondo un critico dovrei girare solo inizi e non film completi: per me ha ragione"

Anche le critiche negative sembrano non scalfire più di tanto l'autore partenopeo, che la prende con filosofia e chiama in causa Chiara Ferragni: "Mette tenerezza l'impegno di certe persone nel cercare di demolirti. C'è noia, aggressività inutile, fatica sprecata. Vedo che uno degli sport nazionali è attaccare gratuitamente Chiara Ferragni e mi chiedo: "Ma che ve ne importa? Ma perché? Che vi ha fatto di male?". Ma se v'interessa così tanto occuparvi degli altri, allora fate volontariato".