Paolo Sorrentino abbraccia Robert De Niro durante la visita dell'attore al set del suo nuovo film

Paolo Sorrentino ha condiviso una foto che lo ritrae mentre abbraccia Robert De Niro, venuto a fargli visita sul set del suo nuovo film, le cui riprese sono in corso a Napoli.

Lo scatto è stato realizzato due settimane fa, ma il regista italiano ha deciso di pubblicarlo online solo oggi per celebrare la gradita visita da parte della star di Hollywood.

Il momento dell'incontro

Robert De Niro ha trascorso alcuni giorni a Napoli e, oltre ad apprezzare la città e la sua offerta enogastronomica, ha deciso di fare una visita al set del nuovo progetto di Paolo Sorrentino.

Il regista, al lavoro sul nuovo film, era impegnato in un garage di Mergellina e ha deciso di condividere il momento dell'abbraccio sui social.

Paolo Sorrentino: 10 elementi distintivi del suo cinema

Il nuovo film

Sorrentino sta girando un film, ancora privo di un titolo ufficiale, in cui si racconterà la vita di Partenope, che porta il nome della sua amata città.

La descrizione ufficiale del progetto dichiara: "Sarà un film che racconterà spensieratezza della gioventù e la sua scomparsa, la bellezza classica e i suoi cambiamenti inesorabili, gli amori inutili e impossibili, le seduzioni stantie e la passione vertiginosa, i baci notturni a Capri, lampi di felicità e dolori persistenti, padri veri e inventati, la fine delle cose, e i nuovi inizi. Insieme a numerosi altri personaggi: uomini e donne osservati e amati, le loro onde di malinconia e di delusione, la loro impazienza e disperazione, la loro angoscia di non ridere mai più per un uomo distinto che inciampa e cade su una strada della città. Tutto questo accompagnato dallo scorrere del tempo, questo compagno fedelissimo. E da Napoli, che ammalia e incanta, che grida e ride, e che sa come ferirti".