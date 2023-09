Paolo Masella adesso critica anche Beatrice Luzzi del Grande Fratello 'Atteggiamenti infantili'

Paolo Masella sembra non avere in simpatia i Vip del Grande Fratello. Il concorrente Nip romano, dopo la sua brutta battuta sul passato di Alex Schwazer, ora ha preso di mira Beatrice Luzzi. L'attrice, una dei partecipanti al reality show con maggiore personalità di questa edizione, si trova spesso al centro delle discussioni dei gieffini, come sottolinea il dialogo di Paolo e Marco Fortunati.

Le esternazioni di Paolo Masella su Beatrice Luzzi

Nell'episodio di lunedì 25 settembre, i concorrenti del Grande Fratello sono stati suddivisi in due gruppi: alcuni vivono nel tugurio, mentre altri risiedono nella casa principale. Entrambi i gruppi, naturalmente, sono costantemente monitorati dalle telecamere, che questa mattina hanno registrato una discussione sgradevole tra Paolo e Marco Fortunati. L'argomento della conversazione era Beatrice Luzzi.

Mentre alcuni inquilini della casa erano impegnate nelle attività di gestione della casa, Paolo Masella e Marco Fortunati si smarcano dai servizi per parlare dei propri compagni di avventura, concentrandosi in particolare su Beatrice e Massimiliano Varrese, i due sono stati spesso protagonisti di scontri che hanno acceso i primo giorni di convivenza dei concorrenti

"Max sembra essersi tranquillizzato", ha osservato Paolo, aggiungendo che ha notato un atteggiamento più rilassato e sereno da parte dell'attore. "Probabilmente ha reagito agli attacchi", ha replicato Marco, ricordando i numerosi faccia a faccia avuti da Massimiliano, che nella diretta del 25 settembre si è scontrato con Beatrice, con Hedi e Valentina. Queste ultime non hanno gradito la corte troppo serrata da parte dell'attore, dandogli il classico due di picche.

"Ho detto a Massimiliano che se qualcuno non gli piace, può semplicemente allontanarsi, con rispetto, senza alimentare ulteriori conflitti", ha aggiunto Paolo che, riferendosi a Beatrice ha affermato "Personalmente, mi è un po' antipatica, ma ho deciso di chiudere la questione con rispetto, senza entrarci in polemica. I suoi comportamenti sembrano infantili e ancora - Alcune situazioni, come quella con Anita, mi hanno fatto capire che è una persona con cui è difficile comunicare", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Le frasi di Paolo su Alex Schwazer

Nei primi giorni di convivenza nella casa del Grande Fratello, Paolo ha fatto una battuta sul passato di Alex Schwazer, squalificato per doping. Mentre l'atleta si allenava sul tapis roulant, Paolo gli ha gridato da lontano: "Oggi ricominci a drogarti?". Quando Alex gli ha chiesto di ripetere ciò che aveva detto, perchè il rumore dell'attrezzo aveva coperto le parole di Masella, il concorrente del Grande Fratello ha allora finto di aver detto qualcosa di diverso: "Dovresti iniziare a prendere degli integratori, se ne facciamo richiesta, ce li forniscono".