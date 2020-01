Paolo Genovese ha scritto una lettera privata ai genitori di Gaia e Camilla

Paolo Genovese ha scritto una lettera ai genitori di Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann, le due ragazze di 16 anni rimaste uccise nello spaventoso incidente stradale in cui è rimasto coinvolto suo figlio Pietro Genovese. Il ragazzo era alla guida dell'auto che ha travolto Gaia e Camilla mentre attraversavano Corso Francia.

Il regista di Perfetti sconosciuti ha tentato un contatto con i genitori di Gaia e Camilla a quasi due settimane dall'incidente avvenuto prima di Natale e che ha fatto e continua a far discutere per le dinamiche in cui è avvenuta la tragedia. Tra chi punta l'indice su Pietro Genovese - attualmente agli arresti domiciliari - e chi invece su una presunta leggerezza da parte delle due ragazze (la sorella di Pietro Genovese ha scritto un post sull'incidente e sulle responsabilità delle parti coinvolte), Paolo Genovese ha scritto una lettera di una pagina e mezzo che ha affidato ai suoi legali scegliendo di non renderla pubblica.

Nella lettera, spiega Il Messaggero, Paolo Genovese non avrebbe fatto nessun confronto tra le due tragedie, quella di Gaia e Camilla e quella di Pietro, e neanche avrebbe tentato di alleggerire la posizione del figlio, avrebbe solo fatto un tentativo di far sentire la propria presenza.

Per quanto riguarda Pietro Genovese, oggi 2 gennaio è fissato il primo interrogatorio di garanzia con il gip di Roma Bernadette Nicotra.