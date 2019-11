Paolo Brosio e Barbara D'Urso: lite in diretta a Live - Non è la D'Urso

Paolo Brosio era ospite di Live - Non è la D'Urso per chiarire alcune dichiarazioni fatte la settima scorsa ma ne è nata una lite con la conduttrice che ha monopolizzato la sua ospitata.

Paolo Brosio e Barbara D'Urso hanno dato vita a una lite furibonda, ieri sera in onda su Canale 5 durante la puntata di Live - Non è la D'Urso, che ha contribuito a impennare gli ascolti e a movimentare ulteriormente una serata già esplosiva.

Lo scontro tra Paolo Brosio e Barbara D'Urso ha le sue radici in una dichiarazione della puntata della scorsa settimana, dove si discuteva della castità dei preti. Il giornalista, che come si sa ha avuto un'illuminazione religiosa come San Pietro sulla via di Damasco, aveva detto che la pedofilia è un reato e non è legato al celibato aggiungendo "ci sono centinaia di oratori con preti perbene, ci sono preti santi, missionari che si fanno ammazzare. Perché parliamo solo di questi casi?" e finendo la frase con un poco felice "chi se ne frega di questi casi".

Le accuse del giorno dopo, sia da parte dei quotidiani che dei social, lo hanno convinto a fare marcia indietro. Dopo lo spazio dedicato ad Heater Parisi e alla sua confessione shock, Paolo Brosio voleva chiarire la frase ma i tre secondi concessi dalla conduttrice gli sono sembrati una presa in giro ed ha detto "tre secondi? E allora vado a casa", la D'Urso, stizzita ha risposto: "e allora vai a casa Paolo. Devi fare una precisazione in tre secondi, perché è un altro argomento questo". Colto alla sprovvista Brosio ha preferito non abbandonare il programma, inimicarsi la conduttrice poteva voler dire non mettere piu piede nei suoi salotti, e ha dichiarato "mi hanno accusato di voler coprire gli abusi della Chiesa, di difendere la pedofilia nella Chiesa. La mia frase 'chi se ne frega' era diretta all'affermazione generica e non specifica di Serena Grandi, non ha fatto il nome del prete, della chiesa, ha parlato di un abuso senza dettagli".