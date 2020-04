Paolo Bonolis: sì al Festival di Sanremo 2021, ma deve lasciare l’Ariston.

Il prossimo anno potremmo vedere il Festival di Sanremo 2021 in una nuova location se sarà affidato a Paolo Bonolis. Nel corso di un'intervista radiofonica, il conduttore ha detto che sarebbe disposto a presentare la kermesse televisiva a patto che abbandoni lo storico Teatro Ariston.

Dopo il successo dell'ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus con l'aiuto di Fiorello, la RAI non ha ancora deciso chi sarà il prossimo direttore artistico della kermesse canora. Paolo Bonolis ha condotto Sanremo nel 2005 e nel 2009 e, siccome non c'è due senza tre, si è detto disposto a condurre il festival per la terza volta. Intervistato da RTL 102,5 ha ribadito un concetto già espresso in precedenti conversazioni con i giornalisti. "Sanremo, l'ho detto tante volte, me lo hanno chiesto anche, ci si è anche ragionato sopra - ha detto Bonolis - Se devo fare una cosa la voglio fare come potrebbe essere realizzata secondo le mie intenzioni e credo che Sanremo abbia la necessità di una nuova sede per potersi contemporaneizzare al meglio".

Il conduttore televisivo, che in questo periodo stiamo vedendo il sabato sera con le repliche di 'Ciao Darwin', ha aggiunto "credo che il Teatro Ariston, storica e meravigliosa sede, abbia esaurito le sue possibilità dal punto di vista tecnologico. Per Sanremo 2021 servirebbe uno spazio più ampio per renderlo più vicino a uno European Contest, a una cosa del genere, una produzione più importante".