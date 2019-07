Paola Perego torna con Non disturbare, dal 2 luglio su Rai1

Torna su Rai1 Paola Perego con Non disturbare, 12 nuove interviste in una camera d'albergo: nella prima puntata Elena Santarelli e Cristiano Malgioglio.

La conduttrice Paola Perego torna da martedì 2 luglio con Non disturbare su Rai1, in cui intervisterà 12 personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura in un luogo molto particolare: una stanza d'albergo.

12 racconti senza filtri e fuori dagli schemi che rivelano, tra momenti di grande divertimento, ricordi malinconici e confessioni inaspettate, aspetti inediti della vita e del carattere di 12 amati personaggi italiani.

Nella prima puntata di Non distrurbare, in onda martedì 2 luglio, Paola entrerà nelle stanze di Cristiano Malgioglio ed Elena Santarelli, trovando due storie umane e professionali differenti ma raccontate entrambe in modo intenso e a cuore aperto.

Il format è prodotto da Stand by me per Rai1 e andrà in onda ogni martedì per 6 puntate. Oltre alla Santarelli e Malgioglio, tra gli ospiti di questa nuova stagione del programma storie saranno Rita Dalla Chiesa, Sabrina Salerno, Marisela Federici, Serena Grandi e Paola Barale. In più, quest'anno per la prima volta, ci sarà anche un punto di vista maschile, con gli ospiti Totò Schillaci, Giancarlo Magalli, Marco Masini, Pierluigi Diaco, Guglielmo Mariotto.

Torna, quindi, come sfondo degli incontri la camera d'albergo, luogo di passaggio in cui gli ospiti si lasceranno andare a confidenze piccole confessioni, tirando fuori dettagli inediti e curiosità sulla loro vita privata e professionale. A scandire il ritmo delle interviste, aggiungendo ulteriori motivi di confronto, due momenti già presenti nella prima stagione del format: l'ispezione del trolley dell'ospite, per capire a cosa non può rinunciare in viaggio, e il "sequestro" del cellulare da parte di Paola Perego, che nel corso della puntata potrà rispondere alle chiamate e leggere messaggi arrivati all'intervistato.

Non disturbare è un programma a cura di Davide Acampora, scritto da Annalisa Giaccari e Fabio Luongo.