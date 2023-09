Ballando con le Stelle 2023, Paola Perego entra nel cast del programma: è la sesta concorrente ufficiale

Citofonare Rai 2 si trasferisce a Ballando con le Stelle 2023; dopo Simona Ventura, anche Paola Perego entra nel cast dello show di Rai 1. La partecipazione della conduttrice al talent di Milly Carlucci è stata annunciata, come nelle precedenti occasioni, da un post condiviso dagli account del programma che inizierà sabato 21 ottobre.

Paola Perego concorrente ufficiale di Ballando con le stelle

Nel video di presentazione della sesta concorrente di Ballando con le Stelle, a differenza dei suoi futuri 'colleghi', Paola Perego non si sta allenando per partecipare al programma. Nella clip che la ufficializza come sesta ballerina del talent, Paola è seduta sopra il divano di casa a mangiare biscotti, mentre una voce femminile le chiede: "Paola, ma è così che ti prepari per Ballando con le Stelle?". La Perego, senza scomporsi, replica: "Mi sono vestita da ballerina, c'è ancora tempo". Quando la voce fuori campo le ricorda che il programma inizierà il prossimo 21 ottobre, Paola svela il suo segreto per imparare a ballare. "Questa è la sedicesima volta che guardo Flashdance, alla ventunesima, per osmosi, saprò ballare".

Paola Perego torna sulla pista di Ballando con le Stelle, dove nella passata stagione si era esibita come Ballerina per una notte. Nel talent di Milly Carlucci troverà Simona Ventura, che insieme al suo compagno Giovanni Terzi, parteciperà al programma. Le due condividono la conduzione di Citofonare Rai 2, in onda la domenica mattina.

Chi è Paola Perego

Paola Perego è nata il 17 aprile 1966 a Monza. Ha lavorato sia per la Rai che per Mediaset, conducendo diversi programmi televisivi. È sposata con Lucio Presta, un agente di personaggi dello spettacolo, in precedenza era stata sposata con l'ex calciatore Andrea Carnevale dal 1990 al 1997 con il quale ha avuto due figli Giulia e Riccardo.

Ha condotto vari programmi televisivi su diverse reti, tra cui Domenica in, La talpa, Superbrain e Parliamone... sabato, quest'ultimo chiuso a causa di una controversia legata a una grafica giudicata sessista durante una trasmissione.

I concorrenti di Ballando con le stelle

