Paola Perego. morto suo padre Pietro: aveva contratto il Covid

Grave lutto per Paola Perego: il padre Pietro, 90 anni, è morto dopo aver contratto il Covid: pochi giorni fa la conduttrice si era detta preoccupata per le condizioni dei due anziani genitori.

É morto oggi, 27 dicembre 2020, il padre di Paola Perego, Pietro, all'età di 92 anni: il papà della conduttrice aveva contratto il Covid-19. La notizia è stata dalla agenzia Arcobaleno Tre, che rappresenta la Perego, attraverso Twitter.

Paola Perego si era mostrata preoccupata per lo stato di salute dei suoi genitori, Pietro, 90 anni e la mamma, Alice 84 anni, entrambi residenti a Milano e lontani dalla figlia: "Sono molto preoccupata per i miei genitori, che sono anziani ed entrambi positivi. Loro vivono a Milano come mia sorella, mia cognata e tutti i miei nipoti, tutti alle prese con il Covid", aveva detto durante la presentazione in streaming della suo nuovo programma 'Il filo Rosso'. La conduttrice aveva aggiunto "io vivo nel terrore che la situazione possa precipitare e mi pesa tantissimo non poterli vedere".

Paola Perego aveva detto che il papà aveva avuto problemi di salute anche prima del Coronavirus: " Vorrei rimetterlo in piedi: non se ne può andare sulla sedia a rotelle. Sto lottando, ma non è semplice. Ci proverò fino all'ultimo momento, ma rimane frustrante non poter fare nulla per impedirlo"

A fine ottobre Paola Perego aveva informato i suoi fan che aveva a sua volta contratto il Covid-19 ma era riuscita a sconfiggerlo e quando le è stato chiesto un suo pensiero sui negazionisti ha detto "Mi fanno molta rabbia, non puoi negare qualcosa se non la conosci. Gli farei fare un giro nei reparti di terapia intensiva, cambierebbero di sicuro idea".

Paola Perego non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione sulla morte del padre, la conduttrice non è intervenuta neanche sui canali social preferendo raccogliersi silenziosamente nel suo dolore.