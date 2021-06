Paola Ferrari come Sharon Stone: la sua risposta al video hot che ha scatenato i fan

L'accavallamento di gambe di Paola Ferrari come Sharon Stone in Basic Instinct ha fatto il giro del web: la giornalista ha risposto al video hot e al dubbio che attanagliava molti fan.

Il video di Paola Ferrari che accavalla le gambe come Sharon Stone in Basic Instinct è diventato virale sul web: la giornalista nel corso della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, ha risposto che indossava le mutande, al contrario della protagonista del thriller erotico.

Paola Ferrari da qualche giorno è al centro delle attenzioni dei social italiani ed esteri. La giornalista sportiva è stata molto criticata perché riesce a sbagliare i nomi della maggior parte dei calciatori stranieri, cosa che è stata notata anche all'estero, soprattutto dai francesi e dai tedeschi.

Il voto femminile di Rai Sport è finita in tendenza quando, durante un'intervista agli Europei 2021, ha cambiato posizione accavallando le gambe. Durante il passaggio a molti è sembrato che la Ferrari non indossasse gli slip e avesse mostrato così le sue parti intime, un'immagine che a tanti ha ricordato l'iconica scena di Sharon Stone in Basic Instinct.

Sharon Stone in Basic Instinct

Paola Ferrari ha parlato di questo 'incidente' nella trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora. La giornalista a proposto di questo video che gira sui vari social ha detto "E' diventato virale, stanno usando più il VAR su quello che in campo agli Europei".

La conduttrice dei pre e post partita degli incontri degli Europei trasmessi su RAI 1, ha voluto fare una precisazione e togliere ogni dubbio agli spettatori: "Sharon Stone in quella scena non indossava l'intimo. Io invece preferisco tutelare la salute e la pulizia igienica", Paola ha quindi smentito che non indossasse le mutande. La Ferrari poi ha ironizzato e, ricordando il famoso tatuaggi che Belen mostrò scendendo le scale dell'Ariston a Sanremo, ha detto "vi posso assicurare che non ho la farfallina tatuata, non volo così alto".