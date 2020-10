Paola Barale: “La droga trovata a casa mia? Non ne avevo colpa”

Paola Barale ha ribadito la sua innocenza su un fatto di cronaca di circa venti anni fa: la showgirl sostiene di non aver nessuna colpa sulla droga che fu trovata a casa sua durante una perquisizione. Ospite di Oggi è un altro giorno, la Barale ha detto tra l'altro essere in attesa dell'amore della sua vita senza escludere che possa essere una donna.

Paola Barale al RomaFictionFest 2014

Paola Barale è ospite di Serena Bortone in Oggi è un altro giorno direttamente dalla cucina di casa sua, infatti le prime parole che rivolge alla conduttrice di RAIUNO sono "Avrei voluto raggiungerti ma le regole vogliono che, quando si può, bisogna evitare gli spostamenti, ho preferito farla in collegamento". Nel corso dell'intervista Paola ha toccato anche argomenti delicati come il fatto di cronaca di cui fu protagonista nel 2002: i Carabinieri le perquisirono casa trovando 3 o 4 grammi di marijuana e una decina di grammi di hashish. La Barale, che già allora si disse estranea ai fatti, ribadisce "Non ne avevo alcuna colpa", sostenendo che la casa era nella disponibilità di un'altra persona.

Cambiando argomento, Paola Barale ha parlato della sua sfera sentimentale dicendosi felicemente single. Dopo la fine della relazione con Raz Degan, la showgirl non ha mai avuto un fidanzato ufficiale: "Non ho comunque appeso il cappello al chiodo, mi diverto con quelli sbagliati in attesa di quello giusto".

Parlando della sua ventilata omosessualità la Barale ha voluto precisare: "Si son dette un sacco di cose su di me, del fatto che io abbia avuto relazioni con donne. Tengo a precisare che si sbagliavano. Io ho una direzione ben precisa verso l'eterosessualità, ma questo non esclude che in futuro possa innamorarmi di una donna".