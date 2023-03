Pantafa: Emanuele Scaringi e Kasia Smutniak ospiti oggi alle 19 su Twitch

Brividi all'italiana con Pantafa, da oggi nei cinema, per un viaggio decisamente pauroso nel paesino di Malanotte, dove ci condurrà per mano la protagonista Kasia Smutniak. In occasione dell'uscita in sala di Pantafa, oggi 30 marzo, vi aspettiamo in live alle ore 19:00 sul nostro canale Twitch per parlare del film e di tutte le curiosità inerenti al tema scelto per questa produzione insieme a Kasia Smutniak ed Emanuele Scaringi. Conduce la nostra Valentina Ariete.

Come svela la sinossi di Pantafa: "Marta si trasferisce insieme a sua figlia Nina a Malanotte, un piccolo paese di montagna. La bambina da qualche tempo soffre di paralisi ipnagogiche, un disturbo del sonno che può portare ad avere stati allucinatori, e Marta ha pensato che un po' di aria di montagna e di lontananza dalla frenesia cittadina possano giovare alla piccola. La casa in cui si trasferiscono, però, è tutt'altro che accogliente e per le strade di Malanotte non si vedono mai bambini. I sintomi di Nina cominciano a peggiorare già dalla prima notte, la bambina fa incubi sempre più vividi in cui una figura spettrale le si siede sul petto, la immobilizza e le ruba il respiro. Per Marta, madre sola in un paese che le appare sempre più sinistro, sarà ogni giorno più difficile trovare il modo di fare la cosa migliore per la sua bambina".

Pantafa: Kasia Smutniak protagonista di una clip esclusiva dal film di Emanuele Scaringi

Scritto da Tiziana Triana, Vanessa Picciarelli e dal regista Emanuele Scaringi, Pantafaè prodotto da Fandango in collaborazione con Rai Cinema. Nel cast troviamo Kasia Smutniak, Greta Santi, Mario Sgueglia, Betti Pedrazzi, Giuseppe Cederna, Mauro Marino e Francesco Colella.