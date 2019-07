Pamela Prati blocca il film sul caso Mark Caltagirone!

Pamela Prati non vuole che il film sul caso Mark Caltagirone venga visto da qualcuno, ecco perchè ha dato ordine ai suoi avvocati di bloccare la proiezione che era prevista per domani 23 luglio a Maratea.

Mark Caltagirone: una storia italiana, questo il titolo ufficiale, è in realtà un cortometraggio, realizzato da Gianni Ippoliti, che doveva essere presentato a Maratea il prossimo 23 luglio nell'ambito delle giornate internazionali del cinema lucano. Il breve film aveva visto la luce, come dichiarato provocatoriamente dal suo regista, perchè: "Ora che Barbara D'Urso è in vacanza era necessario assicurare un prosieguo della storia che per sei mesi ha coinvolto emotivamente milioni di italiani".

A quanto pare, però, il cortometraggio è destinato a rimanere nelle teche di casa Ippoliti perchè, dalle notizie fin qui trapelate, gli avvocati di Pamela Prati avrebbero dato lo stop alla proiezione, diffidando addirittura l'organizzazione delle Giornate del Cinema. Il problema starebbe nel fatto che la showgirl si sentirebbe messa in cattiva luce dal breve film e per questo, nonostante per mesi abbia raccontato fatti privatissimi in pubblica piazza, avrebbe ora deciso di esporre un reclamo contro il regista e contro chiunque abbia interesse nella diffusione del cortometraggio.

La reazione di Gianni Ippoliti, tra l'ironia e la stizza, non si è certo fatta attendere: "Capisco che avrebbe voluto fare prima il film Pamela ma avrebbe potuto vederlo prima o farmi una telefonata visto che le ho anche salvato la vita una volta, quando ebbe una congestione in macchina". E ha lanciato poi un chiaro messaggio alla Prati: "La prossima volta non ti salverò, te la vedrai da sola". Che anche questo ennesimo capitolo faccia parte dello stesso diabolico piano oltre i confini del trash? Lo dirà il tempo.